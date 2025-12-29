Herido un joven de 20 años en un accidente cerca del polideportivo Ángel Nieto
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, han alertado de un accidente en la calle Campo de Marte, junto a la puerta del Polideportivo Ángel Nieto.
En el accidente se han visto involucrados un turismo y una moto, donde ha resultado herido un joven de 20 años tras el golpe de ambos vehículos.
Hasta el lugar se han desplazado agentes tanto de la Policía Municipal de Zamora como de la Policía Nacional. Además, se ha dado aviso a emergencias sanitarias para atender al herido.
