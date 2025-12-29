«Hemos logrado despertar interés por conocer El Cerco»

¿Cómo nació el colectivo?

Muchos de los que hoy somos socios fundadores de Capitonis pertenecíamos a diferentes grupos de teatro y se nos metió mucho la vena de lo que antes era Medievalia, las rutas teatrales que entonces se hacían. Nos obsesionamos un poco con el Cerco y queríamos darle una vuelta de tuerca y gracias a que conocimos también por aquel entonces que empezaba a nacer el grupo de teatro Atrezzo, que a su director Jesús lo conocía por Tizona, fuimos a su establecimiento y vimos unas figuras del Cerco. Así surgió el: «¿Por qué no los hacemos a cuatro metros de altura?». Poco a poco, arrancamos con las aportaciones individuales de los primeros que estuvimos de socios. Y el nombre que hoy conocemos como Capitonis se le ocurrió a mi hermano Javi. Empezamos ya adquiriendo dos cabezudos y luego encargamos fuera, en Valencia, a Urraca y Arias Gonzalo, con la ropa que nos hicieron en unos talleres de Guipúzcoa. Posteriormente, Jaime Domínguez quiso colaborar con nosotros y nos ha hecho el resto de las figuras. Actualmente tenemos siete gigantes.

¿Qué recuerda de los inicios?

Desde que comenzamos tuvimos claro que esto tenía que ser una asociación con las puertas abiertas y sobre todo familiar, porque al final, de un hijo o un nieto arrastramos al abuelo o al padre, y así va creciendo. Los inicios, como en todo, fueron difíciles, pero en este caso más.

¿Por qué más?

Porque necesitábamos un espacio donde poder ir dejando todo lo que íbamos adquiriendo, íbamos comprando instrumentos, vestuario… El Ayuntamiento, al principio, ante una asociación nueva desconfiaba y alquilamos de nuestro propio bolsillo un pequeño local al lado de la plaza de San Antolín, donde teníamos que meter los gigantes tumbados porque la puerta era muy pequeña. En esa época hicimos migas con la Banda de Música Maestro en Nacor Blanco, a través de Gustavo Tobal y Carlos Ramos Mediavilla, Churri. Por aquel entonces eran directivos y nos sugirieron que los gigantes llevaran música medieval. Empezamos también a crecer por ese lado, con la Capilla de Ministriles integrada por músicos con instrumentos contemporáneos, pero con música de aquella época.

En la actualidad superan los 200 integrantes. ¿Qué ha sido lo más complejo? .

Mantener una plantilla de gente joven que pueda cargar gigantes. A los jóvenes les toca irse a estudiar fuera, a trabajar fuera... Afortunadamente, en la actualidad tenemos un montón de socios menores de edad que nos asegura que, más adelante, tengamos una cantera garantizada. En los primeros momentos sí era complicado tener cargadores. De hecho, tuvimos que meter a mi padre, a mi tío e incluso yo mismo cargaba. Echando la mirada hacia atrás me he dado cuenta, con motivo de una gala que hemos tenido hace unos días en el Teatro Ramos Carrión, que tuvimos como socios fundadores a Pablo Novo y a David Gago, dos personas ahora relevantes en la política local.

¿Cómo se mantiene un colectivo veinte años después?

Dando cabida a todo el mundo y haciendo que todo el mundo tenga su protagonismo. Mi forma de llevar el colectivo es que todo el mundo tiene su espacio, nadie sobra, todos suman.

En Capitonis no tienen en cuenta la situación física ni mental de la persona...

Somos una asociación inclusiva, hay gente que presenta una discapacidad y nosotros intentamos que dentro de las posibilidades que da Capitonis, pueda colaborar llevando un cabezudo, intentando tocar un instrumento, siendo figurante o llevando agua, pero, al final, todo el mundo se siente parte de Capitonis, que es el éxito de l a asociación. Julio (López) fue de las personas que ya empezó a colaborar en Medievalia con Tizona, quiso estar en Capitonis y desde que entró lleva al mismo cabezudo. Este año, por ejemplo, han entrado Iker y su madre, que pertenecen a Aspace-Sanagua Zamora. Es un chico cuya movilidad es muy limitada y su madre tiró como una jabata la silla de ruedas de su hijo en la subida de Balborraz de este San Pedro. Al final cada uno aporta lo que puede.

Sus dos décadas las han celebrado con múltiples actividades.

Este verano fue muy movido con salidas a Arévalo, El Escorial y un montón de sitios más. Hemos tenido una gala por todo lo alto y rematamos con un libro que recoge la historia de los 20 años de Capitonis que sintetiza la esencia de lo que es nuestro colectivo. Además, en las fotografías se puede apreciar cómo ha pasado el tiempo en nosotros, en los socios (risas), o la evolución de los gigantes, como por ejemplo los cambios en el vestuario de doña Urraca. El volumen lo hemos regalado a los socios y a las instituciones que colaboran y está a la venta en Mil Hojas.

¿Qué retos afrontan a partir de enero?

Tener una sede definitiva. Estamos barajando varios lugares. Desde que estamos en la antigua estación de autobuses, gracias a Mar Eleno y Víctor López de Parte, estamos de manera provisional y lo sabemos. No obstante, nos han arreglado los baños, el tejado e incluso nos han hecho una rampa de acceso que permite que cuando nos visitan colegios o residencias puedan acceder personas con sillas de ruedas. Yo me planteo que nuestro patrimonio lo integran siete gigantes, diez cabezudos y los cuatro que nos donaron, más de 200 trajes y mucho atrezzo, que no cabe en cualquier local. Hemos conseguido tener todo este patrimonio porque la sede es una cesión municipal gratuita y nosotros lo que pagamos son los gastos generados. Estamos muy agradecidos porque además estamos en una ubicación extraordinaria, lo que permite que muchos colegios vengan a vernos porque tenemos una muestra permanente visitable. Incluso hemos planteado al Ayuntamiento que si algún grupo musical necesita un espacio donde ensayar y así lo han hecho algunos grupos e incluso alguna banda.

En su búsqueda de una sede definitiva, ¿han llamado a la puerta de instituciones?

Sí, estamos analizando la situación con instituciones. Ya el día de la gala lo planteamos en la cena posterior. No creo que nos dejen en la calle, nos darán un plazo, pero no pertenecemos a ninguna institución porque los gigantes son de la asociación. Nosotros con las cuotas de los socios no podemos afrontar el alquiler de un local.

Lleva desde el inicio al frente de la asociación. ¿Pesa?

Sí, ya va pesando un poco. Ya he planteado a mis compañeros de directiva y al resto de socios que yo no soy eterno. Veo a gente de dentro capacitada para tomar las riendas. Además, yo me puedo anquilosar en llevar el colectivo de una forma y otra persona lo puede gestionar de otra manera y superar lo que hemos estado haciendo.

Mirando hacia atrás, ¿la mayor satisfacción de haber puesto en marcha Capitonis Durii reside en...?

Sentir y ver el reconocimiento de la gente de Zamora. A la gala, que fue con invitación, acudió mucha gente y recibimos el cariño de todos los que se congregaron. En los pasacalles que hacemos, los niños conocen perfectamente a cada gigante. Nosotros no hemos inventado el Cerco, pero hemos hecho posible, junto a los grupos de teatro, que en las nuevas generaciones y en los colegios exista un interés por conocer en qué consistió El Cerco.

