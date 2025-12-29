Defensa ha movilizado este año 45 millones para obras en Monte la Reina en Toro (Zamora)

El Ministerio de Defensa ha movilizado ya en torno a 45 millones para actuaciones directas de obra en el nuevo campamento militar de Monte la Reina. Es la suma calculada por este diario en base a los sucesivos contratos que están saliendo en las últimas semanas referidos ya a ejecución de las actuaciones en lo que será el nuevo cuartel militar propiamente dicho.

Es decir, a este dinero habría que sumar lo que el Ministerio de Defensa está gastando o ha abonado ya por otros conceptos, fundamentalmente asistencias técnicas para distintas actuaciones (por ejemplo el acceso desde la autovía A-11) y encargos que ejecuta la empresa Tragsa, relacionados tanto con los nuevos campos de tiro como la adecuación de los edificios del antiguo campamento que se van a seguir utilizando sobre todo para el entrenamiento de unidades no permanentes, sino de maniobras.

Esquema de un tinglado de zapadores y artillería para Monte la Reina. / Ministerio de Defensa

Hay que tener en cuenta que la zona del antiguo campamento no se pudo utilizar para levantar el nuevo, debido a que es inundable y la Confederación Hidrográfica no lo permitía, por lo que hubo que buscar una nueva ubicación.

Lo que está haciendo Defensa es contratar asistencias técnicas para la redacción de los distintos proyectos. La redacción propiamente dicha la llevan a cabo los militares técnicos en la materia y según se van materializando estos proyectos se sacan a licitación para buscar empresas que los ejecuten. Por la propia naturaleza de las instalaciones, en algunos casos las características de los proyectos están restringidas y no son públicas.

Hay contratos que ya han sido adjudicados, como el de cerramiento perimetral de seguridad del nuevo cuartel, de ejecutará Proyecon Galicia por 2,1 millones de euros (las cantidades son con el IVA incluido) y un plazo de ejecución de 180 días (seis meses).

En proceso de valoración de las propuestas presentadas por las empresas está la construcción de la estación de servicio, cuyo coste estimado es de 769.185 euros.

Una inversión importante, de dos millones de euros, está destinada a la construcción de los tinglados para vehículos de zapadores y artillería. Los tinglados son las naves construidas solo con el techo, sin paredes, donde guarecer a estos vehículos militares. El plazo para llevar a cabo esta obra, una vez adjudicada, es de 210 días (siete meses).

En el círculo la gasolinera, con los tinglados y edificios de esa zona del campamento. / Ministerio de Defensa

También está en marcha el contrato para llevar a cabo la construcción de pozos de sondeo. El campamento militar tiene ya adjudicados derechos de uso del agua, si bien los actuales pozos están en la zona del viejo campamento, no del nuevo, situado al norte de los terrenos. La idea es mantener el volumen de agua del derecho de concesión, pero extraída de nuevos pozos, situados en la zona donde se asienta el nuevo campamento. Monte la Reina no podría, en ningún caso, obtener agua del canal Toro-Zamora, que pasa por el lugar, pero que tiene como finalidad los riegos agrícolas. Se trata, en todo caso, de una obra relativamente sencilla, valorada en 132.299 euros y con un plazo de 75 días.

La subestación y la linea de alta tensión es otro de los contratos que está en marcha para buscar una empresa que lo ejecute. La valoración inicial es de 925.456 euros y el plazo de ejecución de 215 días (siete meses), eso sí, a contar desde que se tenga ejecutada la urbanización, lo que se espera para el 1 de abril de 2026.

Lo mismo ocurre con los edificios de seguridad (centro de comunicaciones, armería y control de guardia), proyectos valorados en 8,6 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses a contar desde el 1 de julio de 2026 como fecha previsible, pendiente también del proyecto de urbanización.

Situación de los tinglados para vehículos de zapadores y artillería. / Ministerio de Defensa

Este proyecto de urbanización es precisamente la clave para la ejecución de las actuaciones citadas y de algunas otras que ya están en marcha. Se trata de la construcción de viales y las arterias de todos los servicios del campamento (luz, agua, desagües, calles, aceras, etcétera). Ha salido ya a licitación por 27,9 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Recientemente Defensa ha publicado otro contrato para levantar un edificio de segundo escalón que forma parte del núcleo central del campamento, valorado en 2,2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 13 meses. Las obras, en todo caso, se calcula que no podrán empezar hasta el 1 de agosto y en todo caso tras los trabajos de urbanización.

Todo ello aparte de las obras de rehabilitación de los edificios existentes y las de ejecución de los campos de tiro y maniobras.

Poco a poco, pues, el campamento militar de Monte la Reina va tomando forma. Hay que tener en cuenta que la idea es que pueda funcionar en cuanto tenga la infraestructura básica, es decir, sin esperar a que las instalaciones secundarias, como las de ocio o deportivas, estén ejecutadas, indicó en su día Defensa.