Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ITV en ZamoraBonificación trenes "Avant"Zamoranos en BruselasObras en la Avenida Galicia de Zamora
instagramlinkedin

Más de un centenar de personas han participado en el Belén Viviente de Zamora

Este año se han vendido productos para donar a Azayca

Belén Viviente en Zamora

Belén Viviente en Zamora

Víctor Garrido

Vanessa Remesal

El Belén Viviente de 2025 organizado por la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, una de las representaciones navideñas más esperadas, ha llenado de color y sentimiento las calles de Zamora.

Desde que se abrió la inscripción el pasado 1 de diciembre, han sido más de un centenar de personas las que han querido participar en esta tradición navideña.

GALERÍA | Belén Viviente en Zamora 2025

GALERÍA | Belén Viviente en Zamora 2025

Ver galería

251229LZA_Victor Gar (229162436) / Víctor Garrido

Como novedad de este año, todos los puestos que han compuesto el Belén contaban con productos y figuras que se podían adquirir a cambio de un donativo solidario.

Noticias relacionadas y más

Toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents