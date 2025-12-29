Más de un centenar de personas han participado en el Belén Viviente de Zamora

El Belén Viviente de 2025 organizado por la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, una de las representaciones navideñas más esperadas, ha llenado de color y sentimiento las calles de Zamora.

Desde que se abrió la inscripción el pasado 1 de diciembre, han sido más de un centenar de personas las que han querido participar en esta tradición navideña.

251229LZA_Victor Gar (229162436) / Víctor Garrido

Como novedad de este año, todos los puestos que han compuesto el Belén contaban con productos y figuras que se podían adquirir a cambio de un donativo solidario.

Toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA).