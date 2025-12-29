Azayca lanza un programa pionero previo a la cirugía oncológica

Azayca, la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, se convierte en entidad pionera en la implantación de la prehabilitación trimodal para pacientes que van a someterse a una intervención quirúrgica. Un proyecto innovador, avalado científicamente y con resultados ya contrastados, tal y como explica Pilar de la Higuera, presidenta de la entidad.

En concreto, la prehabilitación trimodal consiste en un programa de preparación previa a la cirugía, especialmente indicado para intervenciones abdominales y torácicas, que actúa en tres dimensiones clave: física, nutricional y psicológica. El objetivo es que el paciente llegue a la operación en las mejores condiciones posibles, lo que se traduce en una recuperación más rápida y con mayor calidad de vida tras la intervención.

El proyecto se ha puesto en marcha inicialmente con una paciente que ya ha sido operada, con resultados "magníficos", afirma. "Ha pasado muchísimas menos horas en reanimación y su condición física tras la cirugía ha mejorado notablemente", detalla la presidenta de Azayca.

Actualmente, además de ese primer caso, otras cuatro personas están siguiendo ya este programa de prehabilitación trimodal. Para llevarlo a cabo es imprescindible un equipo multidisciplinar compuesto por fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo, profesionales que Azayca pone a disposición de los pacientes de forma totalmente gratuita.

Innovador servicio que Azayca busca impulsar en 2026, además de marcarse como otro objetivo prioritario el de llegar a todos los pacientes oncológicos con sus programas de ejercicio terapéutico.