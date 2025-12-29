Ayudas de diez mil euros al mes para enfermos de ELA de Zamora

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) acaba de publicar una orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para adaptar la normativa autonómica después de la aprobación del Decreto Ley del Gobierno para el desarrollo integral de la Ley ELA y se refuerza el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta norma, la Ley 3/2024, de 30 de octubre, se dictó para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Esta norma modifica la Ley de Dependencia de 2006 (titulada de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia), creando un grado III+ de dependencia extrema para personas con grado III que están diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en aquella fase avanzada de la enfermedad que determina una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia. También se incluye a las personas que, teniendo reconocido el Grado III de dependencia, están diagnosticadas con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

9.860 euros al mes

El Grado III+, se incorpora al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y crea el derecho a una prestación económica de hasta 9.860 euros al mes. En concreto, el Gobierno de España aportará por cada paciente en el Grado III+ un total de 4.930 euros al mes, de modo que la Administración General del Estado cubrirá el 50% de la prestación máxima que podría requerir el paciente. Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte.

Para acceder a esta ayuda el beneficiario ha de tener reconocido el Grado III de dependencia, un requisito que cumplen en torno a 3.500 personas en Zamora, que tienen reconocido este grado.

Sin embargo, de todo este colectivo solo una pequeña parte podrá acceder a las ayudas. Por ejemplo, pacientes de ELA se estima que puede haber una docena en la provincia que pueden cumplir con los requisitos.

Claro que al abrirse el abanico a otra serie de enfermedades que sean también procesos de alta complejidad y curso irreversible es muy difícil ahora mismo cuantificar siquiera de forma aproximada, a cuántos beneficiarios puede alcanzar este beneficio.

Más prestaciones

La orden de la Junta, consultada por Ical, añade un nuevo apartado en el artículo 4 para que "las personas con Grado III+ de dependencia extrema que no utilicen la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistencia personal pueden acceder al resto de prestaciones previstas en las mismas condiciones que las personas con Grado III". También, recoge que en el caso de personas con Grado III+ de dependencia extrema, la prestación vinculada solo podrá destinarse a los servicios de ayuda a domicilio y asistencia personal. Y que podrán recibir la prestación económica para un servicio individual de asistencia personal en el ámbito domiciliario y/o un servicio de ayuda a domicilio. "Esta prestación no puede destinarse a servicios prestados en centros residenciales, centros de día o en el marco de servicios de promoción de la autonomía personal", indica la orden de Familia.

Además, el texto incluye que las personas con Grado III+ de dependencia extrema podrán acceder a la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o a la prestación económica de asistencia personal.