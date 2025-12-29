Zamora despide 2025 envuelta en niebla: alerta amarilla

La niebla vuelve a ser protagonista en Zamora cuando el año encara su recta final. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado de nuevo el aviso amarillo por niebla en la Meseta de Zamora, un fenómeno que marcará especialmente las primeras horas del día y las noches en este cierre de diciembre.

Según la previsión, la niebla será persistente durante buena parte del domingo 28 y el lunes 29, con visibilidad reducida y un ambiente frío. Las temperaturas mínimas se moverán entre −1 y 2 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 5 o 6 grados, lo que favorecerá la formación de bancos densos, sobre todo en zonas abiertas y cercanas a ríos.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El tiempo se mantendrá estable y seco, con probabilidad de precipitación nula hasta el cambio de año. No obstante, a partir del viernes 2 y sábado 3 de enero, aumentan las opciones de lluvia, con probabilidades que podrían alcanzar hasta el 65 %, además de un ascenso progresivo de la cota de nieve, que pasaría de los 700 a los 1.900 metros en la provincia.

Vientos flojos que facilitan la niebla

El viento será flojo durante la mayor parte del periodo, otro factor que contribuye a que la niebla se mantenga. Desde los servicios meteorológicos se recomienda precaución en carretera, especialmente en desplazamientos nocturnos y a primera hora de la mañana, en unos días en los que muchos zamoranos se mueven por celebraciones y visitas propias del final del año.

¿Por qué hay tanta en Zamora y otras provincias limítrofes no?

un fenómeno que para los zamoranos es casi una marca de identidad del invierno , pero que sorprende a quienes vienen de otras provincias de Castilla y León donde apenas aparece. ¿Qué hace que esta ciudad y su entorno acumulen tantos días de niebla? La respuesta, según los expertos, está en una combinación única de geografía, humedad y calma atmosférica que convierte a Zamora en uno de los puntos más propensos a la niebla de toda la comunidad autónoma.

GALERÍA | La niebla, la reina de Zamora /

El valle del Duero actúa como una auténtica cuenca donde el aire frío queda atrapado durante la noche. A esa estructura natural se suma la humedad generada por el propio río, los regadíos y el terreno llano que rodea la capital. Cuando llegan las noches despejadas y anticiclónicas, el suelo se enfría con rapidez y provoca inversiones térmicas casi diarias: el aire frío se queda abajo, el cálido arriba… y la niebla se instala sin oposición.

A diferencia de otras zonas de Castilla y León, como Burgos o Soria, donde el viento es más frecuente y disipa la niebla en pocos minutos, Zamora suele registrar una atmósfera mucho más estable y tranquila. Esa combinación permite que la niebla no solo se forme con facilidad, sino que puede durar horas… e incluso quedarse todo el día. Una especie de “microclima del Duero” que marca los inviernos de la provincia y que año tras año deja imágenes tan bellas como persistente