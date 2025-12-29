La agrupación folklórica "Manteos y Monteras" actuará en una residencia de Zamora
Desde la comarca de Aliste llevan por bandera la tradición y la música zamorana
La agrupación folklórica Manteos y Monteras se ha consolidado en los últimos años, desde su creación en 2011, como una de las principales embajadoras del folclore tradicional de la comarca de Aliste y de toda la provincia de Zamora.
Este grupo de coros y danzas ha conseguido llevar la música, baile y cultura popular allá donde actúa.
Actuación en la residencia Reina de la Paz
Además de sus actuaciones en festivales, romerías y eventos culturales por toda la provincia, Manteos y Monteras también ha dado el paso a interpretar y cantar villancicos navideños por la provincia.
La gaita, la dulzaina, el tamboril o la pandereta sonarán hoy, 29 de diciembre, en la residencia Reina de la Paz de Zamora sobre las 17:30 de la tarde.
Con más de sesenta actuaciones al año y un repertorio que mezcla tradición y creatividad, Manteos y Monteras se ha convertido en un símbolo vivo del patrimonio alistano, capaz de conectar generaciones y mantener viva la cultura popular en todos los rincones de Zamora.
