La agrupación folklórica "Manteos y Monteras" actuará en una residencia de Zamora

La agrupación folklórica Manteos y Monteras se ha consolidado en los últimos años, desde su creación en 2011, como una de las principales embajadoras del folclore tradicional de la comarca de Aliste y de toda la provincia de Zamora.

Este grupo de coros y danzas ha conseguido llevar la música, baile y cultura popular allá donde actúa.

Actuación en la residencia Reina de la Paz

Además de sus actuaciones en festivales, romerías y eventos culturales por toda la provincia, Manteos y Monteras también ha dado el paso a interpretar y cantar villancicos navideños por la provincia.

La gaita, la dulzaina, el tamboril o la pandereta sonarán hoy, 29 de diciembre, en la residencia Reina de la Paz de Zamora sobre las 17:30 de la tarde.

Cartel oficial de las actuaciones de "Manteos y Monteras" / CEDIDA

Con más de sesenta actuaciones al año y un repertorio que mezcla tradición y creatividad, Manteos y Monteras se ha convertido en un símbolo vivo del patrimonio alistano, capaz de conectar generaciones y mantener viva la cultura popular en todos los rincones de Zamora.