Zamora, un plató de cine que cotiza al alza

Zamora ha pasado en pocos años de ser una provincia con una presencia casi testimonial en los mapas de localización cinematográfica a convertirse en un territorio cada vez más codiciado por la industria. El número de espacios promocionados por la Castilla y León Film Commission ha crecido en dos años de 12 a 22, una cifra simbólica pero reveladora de una ambición mayor: transformar la capital y la provincia en un gran plató de cine capaz de competir con otros destinos más consolidados.

Conscientes de que el sector audiovisual se ha convertido en un potente motor económico, turístico y de proyección internacional, Ayuntamiento y Diputación se han aliado con la Castilla y León Film Commission, servicio impulsado por la Junta de Castilla y León, para promocionar la provincia. El fin es proporcionar a cualquier empresa o profesional toda la información necesaria para facilitar los rodajes.

Monasterio de Moreruela donde se rodó parte de «Memento Mori». | JOSE LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

La oficina regional se erige así como intermediario para la promoción internacional de la provincia como plató de rodaje dando a conocer sus variopintas localizaciones en entornos naturales, históricos o industriales, entre otros.

Espacios que se dispersan por el territorio desde el conjunto histórico artístico de Puebla de Sanabria, en el que se filmó alguna escena de "El año de las luces" (1986), de Fernando Trueba, junto a su espectacular Lago, el mayor de origen glaciar de toda Europa, que aparece en la cinta "Maribel y la extraña familia" (1960), de José María Forqué y "Don Juan de los infiernos" (1991), de Gonzalo Suárez.

Benavente también se ha convertido en más de una ocasión en un gran plató acogiendo escenas de las series "El tiempo entre costuras" (2013) o "Las chicas del cable" (2017), así como el cortometraje "The End" (2023), dirigido por Rodrigo Villar Martínez.

Rodaje de «Soy Nevenka»en la estación de autobuses de Zamora. | ANA BURRIEZA (ARCHIVO)

Las Lagunas de Villafáfila también han tenido su protagonismo en la gran pantalla gracias a la película "Honeymoon" (2023), de Enrique Otero; al igual que el impresionante Monasterio de Santa María de Moreruela, que aparece en la serie "Templarios" (2024) o en la segunda y tercera temporada de "Memento Mori" (2025).

Momento de la película «Soy Nevenka» rodado en el salón de plenos de la Diputación.. | CEDIDA

Toro también destaca en esta oferta demostrando su experiencia en el sector, puesto que en la ciudad se han rodado escenas de "Los paraísos perdidos" (1985), de Basilio Martín Patiño; de "Niño nadie" (1996), de José Luis Borau; o de "Gallo rojo" (2024), de Enrique García-Vázquez. Además, Café Quijano se decantó por Toro para filmar su videoclip "Allí" (2023).

Set de rodaje del videoclip de Manuel Carrasco en Flechas. | CEDIDA

Otros espacios dispuestos a atraer rodajes son Santa Cruz de los Cuérragos; el Coliving Turístico Laguna del Villardón, situado en Villarrín de Campos; o el Castillo de Villalonso, que en el año 1976 sirvió de plató para "Robin y Marian", de Richard Lester.

Profesionales de la industria audiovisual durante su recorrido por los posibles escenarios que ofrece la provincia de Zamora. | CEDIDA

En la capital, la oferta de localizaciones incluye el Archivo Histórico, el Mercado de Abastos, la Iglesia de la Encarnación, la Catedral o el Museo Provincial, donde Antonio Mercero rodó en el año 1990 "El tesoro". No obstante, ha sido "Soy Nevenka" (2024), de Iciar Bolláin, el filme que más ha aprovechado la ciudad llevando sus sets de rodaje a la Plaza de Viriato, la estación de autobuses de Zamora, el Palacio de la Encarnación o el Castillo de Zamora, donde muchos años antes Carlos Saura filmó "El jardín de las delicias" (1970).

Rodaje de la película «Honeymoon» entre Villarrín y Villafáfila. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

Espacios a los que hay que sumar más, ya que a pesar de que no se publicitan desde la Film Comission, han captado el interés de los directores como, por ejemplo, Hacienda Zorita, en Fermoselle, convertida en el escenario principal de la serie "Matices" o el pueblo de Flechas, elegido por Manuel Carrasco para rodar uno de sus videoclips.

Rodaje de un spot de la Conferencia Episcopal en el Ramos Carrión. | CEDIDA

Un gran abanico de escenarios zamoranos con mucho potencial que no han pasado desapercibidos para los profesionales de la industria audiovisual convirtiendo a la provincia en un territorio cada vez más apreciado como destino de rodajes.