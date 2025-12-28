Zamora: inocente, inocente

Con la llegada del Día de los Santos Inocentes , llegan también las inocentadas y Zamora no es la excepción. Entre bromita y bromita, la efeméride deja un rastro en forma de guasas y noticias falsas que recorren pueblos, comunidades de vecinos, asociaciones y clubes deportivos. Las redes sociales se han convertido en el marco perfecto para difundir estas bromas .

Zamora no da la espalda a este 28 de diciembre y se ha convertido también en diana de algunas de las mejores inocentadas del día. Aquí van algunas:

Pueblos de Sayago

Nunca fallan. Además, son siempre los primeros. El colectivo "Pueblos de Sayago" se supera cada año y, a menudo, hasta hace dudar. En esta ocasión, han optado por el mundo del motor diseñando un coche con marca propia: "Cupra lanzará en 2027 el modelo Sayago, inspirado en los paisajes de Arribes del Duero. La marca apuesta por un SUV compacto con carácter, diseño y un nombre vinculado a la frontera hispano-portuguesa".

Las fotografías también son para nota, con todo lujo de detalles:

Supuesto coche "Sayago". / Pueblos de Sayago

Pero hay más. La despoblación se convierte en la resistencia de Astérix y Obélix con una supuesta edición del cómic ambientada en Sayago. "No por la fantasía sino por el fondo: comunidad, identidad y una forma de estar en el mundo que no se rinde fácilmente". .

Adiós al Puente de Piedra

Los usuarios de las redes sociales y de los grupos de zamoranos también utilizan este foro para dar rienda suelta a su imaginación. Por ejemplo, con la destrucción de parte del Puente de Piedra como consecuencia de un avión descontrolado.

Imagen falsa sobre el Puente de Piedra tras recibir un impacto de un avión. / Grupos de Facebook de Zamora

Recoletas

El CD Zamarat ha sido uno de los clubs más madrugadores en este 28 de diciembre con un aparente comunicado de prensa donde "informa" sobre el fichaje de Patti Smith, una jugadora estadounidense "con experiencia en la WNBA" directa a las filas del Recoletas.

Robo del árbol de Navidad y las letras ZAMORA

Los grupos de zamoranos también tiran de imaginación para gastar sus propias inocentadas. Entre ellas, la de un hipotético robo en la Plaza Mayor, un suceso "en el que han robado el árbol de Navidad de la Plaza Mayor y las tradicionales letras de Zamora". La guasa incluye hasta fotografía:

Montaje fotográfico. / Grupo de FB de zamoranos

La caravana del amor llega a La Hiniesta

Podría incluso ser real, pero es una inocentada. Los vecinos de La Hiniesta han tomado hoy el vermut con la supuesta llegada de una hipotética caravana del amor al pueblo a través de un comunicado del propio alcalde, Ricardo Casas, que nunca falla cada 28 de diciembre. La propuesta busca favorecer el "asentamiento de población y el aumento de la natalidad" al caer en la cuenta "del creciente número de solteros detectado en un análisis del padrón".

Comunicado del alcalde. / Ayuntamiento de La Hiniesta

La broma llega a tal punto que ofrece incluso horario para inscribirse en las oficinas municipales.

Zamora CF y Óscar Cano

Otros que tampoco fallan nunca son los CM del Zamora CF. En este 28 de diciembre han informado sobre un supuesto viaje del entrenador, Óscar Cano, a Manchester para tener una jornada de trabajo con el mismísimo Pep Guardiola, "con quien tiene una magnífica relación". Etiquetan, incluso, hasta al Manchester City.

Pero si hay una broma que ha sido sonada en Zamora ha sido la que ocurrió hace varios años tal día como hoy en un escaparate de un establecimiento de la capital. La proyección de una película porno:

.

Seguro que conoces muchas más, bien porque te las han gastado a ti o porque tú has sido el artífice. Además, por redes sociales habrás leído varias. Si te apetece compartirlas, puedes dejar tu comentario.

¿De dónde viene?

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre, tiene un origen muy distinto al tono festivo y bromista con el que se vive hoy. La fecha conmemora un episodio bíblico narrado en el Evangelio de San Mateo: la matanza de los niños menores de dos años ordenada por el rey Herodes para intentar acabar con el recién nacido Jesús. Con el paso de los siglos, esta jornada de recuerdo solemne fue mezclándose con tradiciones populares y celebraciones paganas de final de año, hasta transformarse en lo que hoy conocemos: un día dedicado a las bromas, las noticias falsas consentidas y las inocentadas.

En España, la costumbre se consolidó especialmente a partir de la Edad Media, y hoy forma parte del calendario cultural como una excepción permitida: un día en el que no conviene creerse todo… y en el que reírse también es tradición.