UPL pide una Jefatura Superior de Policía para la Región Leonesa, con sede en Zamora

Dos Jefaturas Superiores de la Policía Nacional en la Comunidad: una para la Región Leonesa y otra para Castilla la Vieja. Esa es la propuesta que plantea Unión del Pueblo Leonés (UPL), que considera que la comunidad de Castilla y León, con 94.226 kilómetros cuadrados, es demasiado extensa para albergar una única Jefatura superior policial.

El partido leonesista argumenta que la comunidad de Castilla y León supera en superficie incluso a Portugal, y es la más extensa de las autonomías que integran España, superando incluso a la comunidad de Andalucía, que con 87.599 kilómetros cuadrados es la segunda región en extensión de España, y que, sin embargo, posee dos Jefaturas Superiores, una para Andalucía Oriental y otra para Andalucía Occidental.

Por otro lado, desde UPL recuerdan que la comunidad de Castilla y León está formada por las dos regiones que le dan nombre, que en 1983 pasaron a formar parte de esta autonomía, integrando las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid la región de Castilla la Vieja, y formando la Región Leonesa las provincias de León, Salamanca y Zamora, esta última con carácter transfronterizo con Portugal, hecho que para los leonesistas también requiere de una especial atención por parte de la Policía Nacional.

Asimismo, desde UPL recuerdan la estructura que posee la Policía Nacional en Andalucía (una comunidad con menos extensión territorial que la de Castilla y León), donde posee una Jefatura Superior de Andalucía Occidental y otra de Andalucía Oriental para fomentar una mayor facilidad para abordar todo el territorio de sus jurisdicciones y, con ello, una mayor eficacia y eficiencia para la seguridad ciudadana.

En este aspecto, los leonesistas consideran conveniente que se impulse la creación de dos Jefaturas Superiores de Policía Nacional en la comunidad de Castilla y León, una de la Región Leonesa (dado además su carácter transfronterizo con Portugal), y otra de Castilla la Vieja, a semejanza por tanto de la estructura con dos jefaturas de la Policía Nacional en Andalucía.

La sede en Zamora

En cuanto a la creación de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Región Leonesa, cuyo ámbito de actuación serían las provincias de León, Salamanca y Zamora, desde UPL plantean que tenga su sede en Zamora, dada su posición geográfica en el centro de la Región Leonesa, lo que favorecería dar un mejor servicio a este territorio de 38.491 kilómetros cuadrados y de cerca de 950.000 habitantes, que posee por tanto una población similar a Asturias y Extremadura, que poseen Jefaturas Superiores propias de la Policía Nacional.

En paralelo, los leonesistas plantean también para el resto de la comunidad la creación de una Jefatura Superior de Policía de Castilla la Vieja, cuyo ámbito de actuación serían las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, lo que consideran permitiría dar un mejor servicio a este territorio de 55.735 kilómetros cuadrados y de cerca de 1.400.000 habitantes.

Con este objetivo, UPL registró en las Cortes una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear dos Jefaturas Superiores de Policía Nacional en la comunidad de Castilla y León, dada su amplia extensión territorial, conformándose una Jefatura Superior de Policía de la Región Leonesa y una Jefatura Superior de Policía de Castilla la Vieja, a semejanza de la estructura que posee en Andalucía la Policía Nacional debido a su amplia extensión, donde posee una Jefatura Superior de Andalucía Occidental y otra de Andalucía Oriental.

Una proposición no de ley que, pese a haberse registrado en el parlamento autonómico en junio por los leonesistas, finalmente no será debatida en esta legislatura, al finalizar el periodo de actividad ordinaria y haber sido bloqueado el debate de esta iniciativa en la Comisión de la Presidencia por su Mesa, que preside el PP, vulnerando con ello lo recogido en el artículo 42.4 del Reglamento de las Cortes, que estipula que "las comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en el plazo máximo de dos meses".

UPL ha avanzado que una vez se vuelvan a constituir las Cortes tras las elecciones autonómicas, volverán a registrar esta iniciativa para que pueda ser debatida y votada en las Cortes de cara a que, en caso de aprobarse, sea trasladada esta petición al Gobierno central con el respaldo del parlamento autonómico.