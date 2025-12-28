Luis Antonio Pedraza lleva el folclore de Zamora a Argentina

De "una experiencia única y muy enriquecedora" califica su primera gira por Argentina el músico zamorano Luis Antonio Pedraza, quien ha compartido la música tradicional de Zamora con descendientes de emigrantes que abandonaron su Zamora natal con destino al Cono Sur, donde empezaron de cero, se labraron un futuro y echaron sus raíces, pero, sin olvidar, su tierra de origen.

Una de las actuaciones del zamorano en Argentina. / Cedida

El zamorano, en su primer periplo musical al otro lado del Atlántico, viajó acompañado de quince instrumentos tradicionales, con los que ha realizado nueve actuaciones en distintos puntos del país, entre ellos el Centro Zamorano de Buenos Aires.

Actuaciones

Entre los recitales más especiales el músico cita el desarrollado en el Centro Burgalés de Buenos Aires, "con presencia de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, donde acudieron representantes de todos los centros de la región existentes en Argentina" .

Acto de entronización de la Virgen de la Bandera en Buenos Aires. | CEDIDA

La otra correspondió a la actuación en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat en Buenos Aires, que tiene como párroco a un descendiente de fermosellanos y donde el músico tocó temas vinculados con el arribanzo en la entronización de una réplica de la Virgen de la Bandera, la patrona de Fermoselle, gracias a un proyecto de la Junta de la Virgen de la Bandera y el Ayuntamiento de Fermoselle.

Además, en el Centro Zamorano de Buenos Aires el músico compartió con el público canciones tradicionales de la provincia en tanto que otros conciertos tuvo en cuenta la procedencia de los descendientes para reflejar en el repertorio músicas de sus orígenes.

Experiencias

El contacto con los asistentes le ha deparado a Pedraza vivencias que el músico no olvidará. "Era emocionante ver la cara de estas gentes, nietos de emigrantes, que, en los momentos finales cantaban conmigo "Esta noche ha llovido" o "Los Toritos" porque se los cantaban sus abuelos".

Los zamoranos Juan Andrés Blanco y Luis Antonio Pedraza con integrantes de la Agrupación de Castilla y León de Bolívar. / Cedida

También señala que en una ocasión una señora al concluir un concierto "se me acercó y me dijo que le había traído a su lado a su abuela" porque "ellos se sentían identificados con estas piezas", confiesa el músico que atestigua que el folclore "ha hecho que nuestra música allí sean canciones de ida y vuelta".

Uno de los talleres impartidos. / Cedida

Músicos

El músico además ha impartido talleres de percusión en el centro de Castilla y León de Coronel Dorrego e incluso ha tocado para el grupo de danza en La Plata que habitualmente baila con música grabada. "Una demanda por parte de los centros de Castilla y León pasa por formar a músicos locales, de los propios centros, para que puedan aprender a tocar instrumentos tradicionales y puedan tocar en vivo el repertorio tradicional" precisa.

El músico en el glaciar Perito Moreno. / CEDIDA

El zamorano, que ha recorrido más de 4.000 kilómetros por la Pampa acompañado por el director de cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED Juan Andrés Blanco, también tuvo tiempo de hacer algo de turismo siempre unido a la música.

Así tocó en Mar de Plata en la catedral más grande de Argentina y la segunda más grande de Sudamérica y para otorgar visibilidad a los instrumentos tradicionales optó por llevarlos a contextos tan inhóspitos como el glaciar Perito Moreno o incluso las Cataratas de Iguazú.