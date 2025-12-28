Fernando Prada, delegado de la Junta en Zamora: "En los incendios muchas cosas se hicieron bien, pero aprendimos lecciones"

2025 ha sido uno de los años nefastos para los incendios en la provincia de Zamora, aunque también ha traído noticias positivas, como los autobuses gratis. Luces y sombras que desgrana el delegado de la Junta, Fernando Prada.

2025 va a ser recordado, como 2022 con la Culebra, por los grandes incendios.

El año de los incendios pero también por ser unos incendios distintos. El fuego se originó el 10 de agosto y durante 20 días continuados sufrimos incendios devastadores de nivel 2, cosa que nunca había sucedido. Incluso los profesionales que llegaron de fuera, de Cataluña, Francia o Alemania, decían que nunca habían visto unos incendios de esta magnitud y de esta intensidad. Fueron días muy duros y hay que seguir trabajando con lo que tenemos y sobre todo seguir aprendiendo de estas situaciones que cada vez son más complejas.

Se quemó la Culebra hace tres años y este de nuevo casi la cuarta parte de la provincia. ¿No hemos prendido nada?

Hay cosas que han funcionado bien, como la coordinación. En el puesto de mando del Medio Ambiente, el CECOPI, estuvimos permanentemente aquí de día y noche, coordinados con la Guardia Civil para desalojos, con Protección Civil, eso fue lo que mejor pudo funcionar. Otra cosa distinta es que hay que seguir actuando en el monte con acciones preventivas. Nos estamos dando cuenta de que el entorno del municipio tiene que estar limpio, esa conexión de lo urbano y lo forestal, y de ahí que se estén potenciando esas actuaciones de limpieza del entorno urbano dentro del propio pueblo y el entorno para que ese incendio del monte no acceda al pueblo como sucedió en otras provincias y también en Zamora, aunque aquí en muy poquitos casos.

Hubo una crítica: no se deja a la gente de los pueblos limpiar el monte.

Bueno, la despoblación es un problema fundamental, si no hay gente que esté en el medio rural que pueda trabajar con animales, con otras prácticas agrícolas y ganaderas, el monte cada vez gana más masa forestal, y ante cualquier incidencia de cualquier tipo las consecuencias son más importantes. Pero sí se autorizan las actividades en el monte, siempre que se pide, siempre con las limitaciones en las situaciones de riesgo alto.

El delegado de la Junta, en su despacho del edificio autonómico de La Marina. | VÍCTOR GARRIDO

Otra crítica: los desalojos preventivos e indiscriminados, dejan a los pueblos sin defensa frente al avance de las llamas.

Cuando se ordena un desalojo se hace porque el jefe de extinción del operativo de incendios lo recomienda al CECOPI y hay que actuar de forma decidida. La Guardia Civil es la que procede a efectuar ese desalojo con la coordinación necesaria de autobuses para la evacuación. Pero obviamente el pueblo no queda abandonado, porque están los operativos de extinción de la Junta y los bomberos de la Diputación o de las administraciones locales que tengan esa capacidad que se encargan de que el fuego no entre en el pueblo. En Zamora en muy poquitos puntos entró el fuego en una de las casas concretas, en Cubo de Benavente o en el caso de Abejera y esas situaciones se pudieron controlar.

En los fuegos de la Culebra se prometieron muchos millones pero en estos de 2025 es cuando se han visto euros contantes y sonantes para los afectados.

En 2022 las ayudas han ido llegando a lo largo del tiempo. Y ahora en 2025 siguen llegando en este incendio. Fue una de las cuestiones que el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco determinó como prioritarias. En septiembre en el primer Consejo de Gobierno ya se acordaron toda una batería de ayudas que han llegado realmente a los ciudadanos. Si algo hemos aprendido es que las ayudas tienen que ser inmediatas para los afectados.

Hace unos años parece que inaugurábamos la era dorada de grandes proyectos para la capital zamorana, algunos de los cuales deberíamos estar a punto de inaugurar si todo hubiera ido como es debido: Centro Cívico, Conservatorio o Museo de Semana Santa, por ejemplo.

El compromiso de la Junta de con todas las infraestructuras de Zamora es fundamental. Respecto al Museo de Semana Santa, como hemos podido comprobar recientemente con la visita de la vicepresidenta, Isabel Blanco, la empresa ha cumplido al objetivo de llegar a cota cero en este final de año, por lo que 2026 va a ser un año en el que se va a ver crecer la construcción a ojos vista.

El Centro Cívico, ¿está parado otra vez? En el Centro Cívico, hubo un modificado de 800.000 euros para que se ubicase allí el CYL digital y ahora mismo se está trabajando en el interior. Esperamos verlo plasmado a lo largo de 2026.

Monfarracinos ha tenido éxito porque se trata de un polígono situado estratégicamente, bien comunicado, con tecnología que se va a implementar de la más moderna que existe, sobre todo con terreno a bajo coste

El Conservatorio, lo mismo, ha habido muchos parones.

El Conservatorio, nos decían desde la Consejería de Educación, está al 50% de la obra prevista y cara a 2026 se espera que tome el impulso necesario para que sea una realidad.

El caso del polígono de Monfarracinos. ¿No es extraño que esté ya casi lleno antes de inaugurarlo?

Se trata de un polígono situado estratégicamente, bien comunicado, con tecnología que se va a implementar de la más moderna que existe, sobre todo con terreno a bajo coste, por lo tanto las empresas ven en este polígono como una situación de descongestionar otros polígonos cercanos al núcleo central que es el centro de España. Hay inversiones ya comprometidas al 80% con más de 3.000 millones de inversión y la previsión de 300 puestos de trabajo. En Benavente está el Puerta del Noroeste como gran apuesta.

¿Cómo se explica que Zamora sea la única provincia que pierde población?

Obviamente las comunicaciones también hacen que la población pueda moverse a otros sitios o a los grandes núcleos de atracción como Madrid. Pero también pueden hacer que en Zamora podamos tener capacidad para tener empresas punteras en todos los sectores. Eso hará que se asiente población y que pueda venir desde otras provincias cercanas y también de Madrid. En Zamora hay una buena calidad de vida y podemos hacer que retorne población que se fue de la provincia y atraer ciudadanos de otros países.

La movilidad y la buena calidad de vida son factores que pueden ayudar a Zamora a ganar población

La otra gran noticia, en positivo, es el Buscyl, el autobús gratis.

Es una medida que apoya el desarrollo sostenible; hay ya de hecho menos coches por las carreteras por la alta ocupación de los autobuses. Favorece la lucha contra el despoblamiento y la igualdad. El ejemplo claro es el de las universidades: un bono suponía un gasto enorme para las familias para desplazarse a Zamora o Valladolid y ahora mismo estas líneas están completas. Son cerca de 40.000 las tarjetas Buscyl que hay ya funcionando en Zamora, con cerca de 30.000 viajes desde que se puso en marcha. Es una medida importantísima que se complementa con la nueva estación de autobuses de Zamora, que ya está en marcha o la de Benavente, ya finalizada. Ahora falta que Renfe ajuste también un poquito horarios, que repusieran lo que nos quitaron en este año, esas paradas tan demandadas por la población de Sanabria y por Zamora. Y necesitamos además ese tren madrugador que se nos quitó durante la pandemia y que viene demandando todo el sector de población que se desplaza a Madrid a primera hora, que haya billetes suficientes y más asequibles, tanto para los usuarios habituales como ocasionales. Me he encontrado situaciones en las cuales costaba el mismo precio el billete de tren para viajar de Madrid a Zamora que para viajar de Madrid a Vigo.

Es cierto que faltan médicos, pero no puede hablarse de que la población esté desatendida en la sanidad

La falta de médicos es patente en Primaria y en algunas especialidades, con largas listas de espera. ¿Puede haber gente que se sienta desatendida ahora mismo?

Desatendida espero que no porque siempre que hay una situación de urgencia, de necesidad, como no podía ser de otra forma, el servicio sanitario responde y responde de una forma eficaz. Obviamente cuando se trata de la atención especializada venimos de una situación de falta de médicos que se va solventando poco a poco pero que eso lastra muchísimo las citas que como bien sabemos tienen un retraso importante y que será necesario atajar con un plan de choque específico que se estará planteando para los próximos meses.

¿Por qué esa bolsa de pacientes sin citar? ¿Qué sentido tiene eso?

Al haber mucha demanda hay cuestiones que son urgentes, que deben priorizarse y otras de mediana urgencia que pueden demorarse más en el tiempo.

El Centro de Salud de Villalpando por fin parece que resucita: era el eterno olvidado, como el Parada del Molino, pero el de la capital ya lleva años funcionando.

Hemos invertido el centro de salud de Alcañices 700.000 euros y el de Villalpando es otra de las prioridades. Se ha aprobado la licitación del proyecto por importe de 144.000 euros y en cuanto esté listo, en 2026, se licitará la obra, que aumentará la superficie un 70%.

El consejero habló de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en la capital, ¿dónde se va a hacer, en terrenos de la Universidad Laboral?

Primero hay que redactar un estudio de necesidades para un centro de salud moderno que pueda tener capacidad de crecimiento. El actual está ya colapsado porque incluso Pediatría está fuera de ese centro de salud. Atiende a más de 21.000 tarjetas sanitarias, por lo tanto, tiene que tener una dimensión considerable para dar cabida a todas esas consultas y especialidades . Con este plan de trabajo vendrá el proyecto que determinará la ubicación idónea. Hay suelo en terrenos de la Universidad Laboral y Específico de FP pero también hay otras parcelas libres en el entorno. La ubicación que se seleccione estará cerca del actual centro de salud.

Los ataques del lobo en Zamora se han duplicado en 2025 respecto al año 2023

En la ganadería no salimos de una y nos metemos en otra se empezó gripe aviar, luego vinieron las vacas, ahora tenemos por ahí la amenaza de la peste porcina. ¿Qué planes hay al respecto?

El año pasado fue la enfermedad hemorrágica epizoótica que mató vacas, luego apareció la lengua azul con un ofrecimiento desde la Consejería a los ganaderos para la vacunación de sus reses. Las más recientes han sido la influencia aviar, que se ha centrado en la provincia de Valladolid y en Zamora el único foco fue de unas aves en las lagunas de Villafáfila en agosto. Y las últimas que tenemos en marcha es la adenotosis nodular contagiosa, que se centralizó en Cataluña, de ahí no ha salido (hasta el 2 de enero está activa la prohibición para que el ganado o bovino no pueda desplazarse salvo que pertenezca a la misma explotación). Y cuando esto parecía lo último nos encontramos también en Cataluña con la peste porcina africana, Se ha tomado medidas, por ejemplo, para el control poblacional del jabalí.

¿Y el lobo?

Pedimos al Ministerio que haga una protección y un control de la especie y una seguridad para los ganaderos. Los ataques del lobo a los ganaderos de la provincia de Zamora en 2025 se han duplicado respecto a 2023.

