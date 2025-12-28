Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué diferencia hay entre la avispa asiática y la velutina? Aliste, zona de nidos

El último foco ha sido destruido en las últimas horas en Viñas

Abril Oliva

Sí, avispa velutina y avispa asiática son el mismo animal: la avispa asiática recibe el nombre científico Vespa velutina. Este insecto es una especie invasora originaria de Asia que se ha extendido por Europa y se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad, especialmente para las abejas. 

La avispa asiática y la avispa velutina son el mismo insecto; "avispa asiática" es el nombre común y "Vespa velutina" es su nombre científico. La principal diferencia es que la avispa asiática (Vespa velutina) se confunde a menudo con otras avispas, como la avispa común o el avispón europeo. Aquí están las diferencias clave entre la Vespa velutina y el avispón europeo (Vespa crabro): 

No es Vespa Velutina todo lo que parece. En la lucha contra esta especie invasora, que está provocando importantes daños en la apicultura y en el medioambiente, con frecuencia se confunde la avispa asiática con otro tipo de especies autóctonas.

Los principales peligros de la avispa asiática son su agresividad, las picaduras múltiples y venenosas, el riesgo de reacciones alérgicas graves (incluyendo el choque anafiláctico) y su impacto negativo en el medio ambiente, ya que depreda a las abejas y otros polinizadores, afectando a la biodiversidad y a la agricultura. 

Un octogenario gallego, tercer fallecido por la 'avispa asiática' en lo que va de año

Agencia Atlas

Peligros para los humanos

  • Picaduras dolorosas y repetidas: 
  • Su aguijón es más largo que el de la avispa común, inyecta más veneno y puede picar varias veces. 
  • Reacciones alérgicas graves: 
  • En personas alérgicas, puede desencadenar reacciones graves como un choque anafiláctico, que puede ser mortal si no se trata. 
  • Riesgo por picaduras múltiples: 
  • Si se sienten amenazadas, liberan feromonas de alarma que atraen a otras avispas, pudiendo provocar un ataque en enjambre y múltiples picaduras en una sola persona. 
  • Peligro por picaduras en zonas sensibles: 
  • Las picaduras en la cara, cuello o dentro de la boca son especialmente peligrosas. 
Mueren dos hombres en Galicia tras recibir picaduras de avispa velutina

Vídeo Agencia ATLAS

Peligros para el medio ambiente y la agricultura

  • Depredación de abejas: 
  • La avispa asiática es una gran depredadora de abejas y otros insectos polinizadores, destruyendo colmenas y afectando a la polinización de los cultivos. 
  • Impacto en la biodiversidad: 
  • Al diezmar las poblaciones de abejas, tiene un efecto negativo en la polinización y, por ende, en la biodiversidad. 
  • Daños a cultivos: 
  • También ataca y roe frutas, causando daños y pérdidas en la agricultura. 

Cómo actuar

  • En caso de picadura: 
  • Si la picadura provoca una reacción alérgica o dolor intenso, acude a un centro de salud de inmediato. 
  • Para la eliminación de nidos: 
  • No intentes eliminar un nido tú mismo. Contacta con profesionales especializados en control de plagas. 

