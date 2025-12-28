¿Qué diferencia hay entre la avispa asiática y la velutina? Aliste, zona de nidos
El último foco ha sido destruido en las últimas horas en Viñas
Sí, avispa velutina y avispa asiática son el mismo animal: la avispa asiática recibe el nombre científico Vespa velutina. Este insecto es una especie invasora originaria de Asia que se ha extendido por Europa y se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad, especialmente para las abejas.
La avispa asiática y la avispa velutina son el mismo insecto; "avispa asiática" es el nombre común y "Vespa velutina" es su nombre científico. La principal diferencia es que la avispa asiática (Vespa velutina) se confunde a menudo con otras avispas, como la avispa común o el avispón europeo. Aquí están las diferencias clave entre la Vespa velutina y el avispón europeo (Vespa crabro):
No es Vespa Velutina todo lo que parece. En la lucha contra esta especie invasora, que está provocando importantes daños en la apicultura y en el medioambiente, con frecuencia se confunde la avispa asiática con otro tipo de especies autóctonas.
Los principales peligros de la avispa asiática son su agresividad, las picaduras múltiples y venenosas, el riesgo de reacciones alérgicas graves (incluyendo el choque anafiláctico) y su impacto negativo en el medio ambiente, ya que depreda a las abejas y otros polinizadores, afectando a la biodiversidad y a la agricultura.
Peligros para los humanos
- Picaduras dolorosas y repetidas:
- Su aguijón es más largo que el de la avispa común, inyecta más veneno y puede picar varias veces.
- Reacciones alérgicas graves:
- En personas alérgicas, puede desencadenar reacciones graves como un choque anafiláctico, que puede ser mortal si no se trata.
- Riesgo por picaduras múltiples:
- Si se sienten amenazadas, liberan feromonas de alarma que atraen a otras avispas, pudiendo provocar un ataque en enjambre y múltiples picaduras en una sola persona.
- Peligro por picaduras en zonas sensibles:
- Las picaduras en la cara, cuello o dentro de la boca son especialmente peligrosas.
Peligros para el medio ambiente y la agricultura
- Depredación de abejas:
- La avispa asiática es una gran depredadora de abejas y otros insectos polinizadores, destruyendo colmenas y afectando a la polinización de los cultivos.
- Impacto en la biodiversidad:
- Al diezmar las poblaciones de abejas, tiene un efecto negativo en la polinización y, por ende, en la biodiversidad.
- Daños a cultivos:
- También ataca y roe frutas, causando daños y pérdidas en la agricultura.
Cómo actuar
- En caso de picadura:
- Si la picadura provoca una reacción alérgica o dolor intenso, acude a un centro de salud de inmediato.
- Para la eliminación de nidos:
- No intentes eliminar un nido tú mismo. Contacta con profesionales especializados en control de plagas.
