Debate, innovación y reconocimiento en los eventos de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Se ha hablado de biometano, de cáncer de mama, de las reivindicaciones del comercio local, de inteligencia artificial, de las oportunidades de los jóvenes o de los cincuenta años de democracia. También se ha premiado a mujeres que tienen mucho que aportar y a empresas que impulsan la economía de la provincia desde diferentes sectores. LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha multiplicado este año la organización de eventos, consolidando los que suman ya varias ediciones y arrancando con nuevas ideas que han tenido una gran acogida por parte de los zamoranos.

El doctor Santos, en la jornada Silver Digi de Villardeciervos. | J. L. F. (ARCHIVO)

Se comenzaba en marzo, con el Foro de Comercio Local, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, que se celebró en el Teatro Principal, donde el concejal del área, David Gago, escuchó las reivindicaciones del colectivo. También se celebró una nueva edición de La Zamora que Funciona, que pone sobre la mesa las oportunidades que los jóvenes tienen para desarrollar su carrera profesional y personal en la provincia.

Carlos Marín, durante su intervención en «La Zamora que funciona». | J. L. F. (ARCHIVO)

Una de las novedades fue el foro Impulso Verde, sobre el presente y futuro de los sectores energético y agroalimentario, y, a mayor escala, el Foro del Noroeste, celebrado en Santiago de Compostela, con Prensa Ibérica como anfitriona y representantes políticos y empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León, para impulsar el compromiso con el desarrollo de esta zona.

José Manuel Jiménez, director general de Sostenibilidad Ambiental. | M. L. (ARCHIVO)

En colaboración con la CEOE y la Cámara de Comercio, llegaba en abril el Foro Digitalízate, donde se descubrió el potencial de la inteligencia artificial para las empresas. El impulso de la modernización del campo fue el eje de la nueva edición de Planeta Agro y se estrenó el foro Innovación y Sostenibilidad, con Tragsa, Aquona, Coca-Cola y la Diputación Provincial.

Público asistente al Foro Noroeste, en Santiago de Compostela. | A. P. (ARCHIVO)

Los que repitieron éxitos fueron eventos ya consolidados como los Premios Empresa del Año Banco Sabadell e eWoman y la jornada Razones para Quedarnos.

La vicepresidenta, Isabel Blanco, en los Premios Empresa del Año. | J. L. F. (ARCHIVO)

Junto a estas actividades, 2025 también ha traído a grandes nombres invitados al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Sin duda, el más mediático fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, encargado de realizar el pregón de Semana Santa, que calificó de "gran honor" para hacer un recorrido por unos días que en la ciudad "son mucho más que una tradición; se trata de un testimonio vivo de devoción, de cultura, de pasión y de identidad arraigada hasta los huesos".

En definitiva, un año completo de eventos que no solo han hecho un recorrido por temas que interesan a la sociedad zamorana, sino que también se ha premiado a empresas y particulares que contribuyen a que Zamora siga estando en el mapa.