¿Beben los zamoranos agua del grifo o la compran embotellada?

¿Bebes agua del grifo o la compras embotallada? ¿O quizás seas de la que se encuentra a medio camino y la filtres? Le hemos hecho esta pregunta a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y aunque son muchos los que aseguran que "el sabor del grifo es un horror y con la salud no se juega", muchos otros aseguran que "llevo años haciéndolo, ahorrándome dinero y con mis riñones perfectos".

Lo que es cierto es que desde Aquona confirman que beber agua del grifo de Zamora es seguro porque su mineralización es débil. "Lógicamente tiene que tener sales, porque si fuese ultra pura el agua no sería apta para el consumo, además tiene magnesio que es bueno para el cerebro y calcio que es bueno para los huesos, y una concentración de carbonato de dureza moderadamente dura", apuntaba Jesús García, director de Aquona en Zamora, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Propiedades que se deben a que el agua de Zamora se obtiene del río Duero que, en el recorrido que hace desde que nace en la Sierra de Picos de Urbión, pasa por diferentes terrenos. Ciertas sales se disuelven en el agua y es lo que le da esas peculiaridades.

ENCUESTA | ¿BEBEN LOS ZAMORANOS AGUAS DEL GRIFO? "No, solo embotellada.... primero por el sabor y segundo porque es lo que me manda el urólogo".

"Sí y cocinar con ella también, para algo se hacen analisis de agua".

"La mejor agua de España e ionizada, impresionante".

"Pues sí. La pago como potable".

"Yo siempre de la fuente de Valcabado".

"¡Siempre del grifo!"

"Considero que tenemos una red de agua aceptable y la potabilizadora cumple con su cometido".

"En mi casa hicieron un estudio hace unos años y dio que era de muy buena calidad y, lo más importante, salubre".

"El agua del grifo en Zamora no es mala, no hay necesidad ninguna de gastar dinero. Si acaso para los bebés".

"Si muy buena".

"Ni la pruebo, sabe fatal , siempre embotellada".

"A mí la que no me gusta es la embotellada... sabe y el agua es insabora".

"Yo en casa uso ósmosis".

Análisis de 10.000 parámetros

En Zamora se analizan más de 10.000 parámetros del agua al año, estando controlada a la entrada y a la salida de la planta potabilizadora. Se controla el depósito, en diferentes puntos de la red y se hacen análisis tanto internamente desde Aquona como externamente desde la Consejería de Sanidad, con lo cual, se puede garantizar en todo momento esa calidad del agua. Respecto al gusto... ese es otro cantar y cada uno decide.