Unos 500 bailarines han desfilado por las calles de Zamora

La programación navideña de la ciudad de Zamora continúa. Desde el día 18 de diciembre hasta el 6 de enero, la " Zamoravidad" se vive intensamente en la ciudad.

Dentro del programa compuesto por 33 actuaciones musicales y dos grandes conciertos en la Plaza Mayor, se incluían varios pasacalles que recorrerían las calles de la ciudad haciendo disfrutar a todos los zamoranos.

En la tarde de hoy, el turno ha sido para el pasacalles de la escuela de baile "Escena", que con casi 500 bailarines ha llenado de música, alegría y color la ciudad.

El recorrido ha empezado en la Bajada de San Pablo, pasando por Santa Clara y finalizando en la Plaza Mayor con un flashmoob para todos los asistentes.