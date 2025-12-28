Unos 500 bailarines han desfilado por las calles de Zamora
La escuela de baile "Escena" ha animado a los zamoranos esta tarde
La programación navideña de la ciudad de Zamora continúa. Desde el día 18 de diciembre hasta el 6 de enero, la " Zamoravidad" se vive intensamente en la ciudad.
Dentro del programa compuesto por 33 actuaciones musicales y dos grandes conciertos en la Plaza Mayor, se incluían varios pasacalles que recorrerían las calles de la ciudad haciendo disfrutar a todos los zamoranos.
En la tarde de hoy, el turno ha sido para el pasacalles de la escuela de baile "Escena", que con casi 500 bailarines ha llenado de música, alegría y color la ciudad.
El recorrido ha empezado en la Bajada de San Pablo, pasando por Santa Clara y finalizando en la Plaza Mayor con un flashmoob para todos los asistentes.
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora
- La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva