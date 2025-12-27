Zamora pierde asalariados: casi medio centenar en el último año

La provincia de Zamora perdió asalariados en el año 2024. La falta de oportunidades laborales y de desarrollo profesional obligaron a muchos a tener que dejar esta tierra y emigrar a otros lugares en busca de un futuro más prometedor. Buena prueba de ellos son los 443 trabajadores que abandonaron la provincia el año pasado para marcharse a otra comunidad, fundamentalmente Madrid.

Así lo señala un informe de la Agencia Tributaria sobre movilidad en el mercado de trabajo 2023-2024 que pone el acento no solo en Zamora como la única provincia que pierde asalariados, sino en toda la comunidad, que sufre una sangría similar. De hecho, sucede en casi toda la región, a excepción de Valladolid. El resultado, 2.313 asalariados menos. Según este estudio, se fueron de la autonomía en el 2024 un total de 16.275 trabajadores, frente a la llegada de 13.962.

El análisis sobre la movilidad laboral además destaca un dato relevante: la mayoría de los que tuvieron que irse fueron gente joven, entre los 26 y los 35 años.

¿Y dónde emigraron estos trabajadores zamoranos? Según datos de la Agencia Tributaria, principalmente a Madrid. También a Valladolid, que actuó como centro de atracción del empleo de toda la comunidad, no solo de Zamora. En el caso concreto de la provincia, 429 empleados se mudaron a la capital para empezar allí una nueva vida.

Principales ocupaciones

Muchos de los trabajadores que emigraron tuvieron que hacerlo porque no encontraban un trabajo que se adaptase a su perfil profesional. Y es que la ocupación más contratada en la provincia, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es la de peones de la industria manufacturera, con un total de más de 8.000 contratos firmados durante el año pasado, principalmente entre hombres (el 55,63%). Le siguen los camareros, con 6.387 contratos (en este caso principalmente entre las mujeres) y los operadores de máquinas y herramientas.

Tras ellos, el personal de limpieza, un empleo eminentemente femenino, y los vendedores de tiendas, donde también las mujeres representan una abrumadora mayoría, con más de 88% de los contratos firmados. Estas cinco ocupaciones representan más del 43% del total de la ocupación en la provincia.

Con este balance, el número de trabajadores por cuenta ajena creció de forma global en todas las provincias de Castilla y León en el caso concreto de Zamora, un 1,57% hasta los 60.637.

Sin embargo, según refleja la Agencia Tributaria en un informe publicado hace tan solo unas semanas, los datos son poco esperanzadores, ya que el colectivo empresarial en Castilla y León merma y envejece, aunque la incorporación al emprendimiento de la población foránea así como el fomento de las vocaciones entre los más jóvenes abre una puerta de esperanza patronal.

Según la demografía empresarial, el envejecimiento paulatino que sufre la comunidad deja tan solo 174.280 empresarios con actividades económicas, lo que supone una merma del 5,7% respecto al dato de 2019, frente a un descenso en España del 0,8%, hasta los 3,13 millones de emprendedores. n

Zamora depende cada vez más del sector público. Así lo reflejan los datos. Y es que once mil personas "viven" en la provincia del Estado central, los ayuntamientos, la Junta o la diputación provincial. En este colectivo se encuentra, entre otros, los pensionistas, que rondan los 48.000, de los que más de 30.000 están jubilados.

Pero no son los únicos que dependen de la administración pública. El porcentaje de funcionarios y personal laboral que trabaja para este sector es uno de los mayores de España. De hecho, hay más trabajadores públicos por habitante que en la mayoría de provincias del resto del país.

Además, unas 4.500 personas reciben prestación por desempleo y otras 2.500 cobran el Ingreso Mínimo Vital. En total, 66.000 personas en toda Zamora reciben algún tipo de prestación o sueldo de las administraciones públicas. Frente a esto, el sector privado, que según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social ocupa a 52.000 trabajadores, por debajo del número de personas dependientes de las administraciones.