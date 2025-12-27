Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la "NocheNueva"
Miguel Álvarez "Inadaptado" con un espectáculo de luz y sonido pensado para recrear el ambiente de Nochevieja tres días antes de que termine el año
T. S.
Zamora dará la bienvenida a 2026 antes de tiempo y entra en el nuevo año este sábado, 27 de diciembre, por adelantado. La Plaza Mayor acogerá este sábado, a partir de las 21.00 horas, las “NocheNueva”, un espectáculo de luz y sonido pensado para recrear el ambiente de la Nochevieja tres días antes de que termine el año.
La propuesta, creada por el artista Miguel Álvarez "Inadaptado", transformará el centro de la ciudad en un espacio festivo para celebrar de forma anticipada la llegada del nuevo año, en una cita abierta a todos los públicos y pensada para quienes no pueden —o no quieren— trasnochar el 31 de diciembre.
Con esta iniciativa, Zamora suma una nueva opción de ocio navideño adelantando las campanadas y el ambiente de fiesta para que vecinos y visitantes puedan brindar, disfrutar y empezar a sentir el cambio de año sin esperar a la última noche. Una buena manera de comer las uvas con tus amigos y reservar la fecha oficial para tu familia.
CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA ÍNTEGRO DE ACTIVIDADES EN NAVIDAD
