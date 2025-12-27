Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precaución: controles de alcoholemia en el centro de Zamora

Varios conductores ya se han enfrentado al alto de la Policía Municipal

Puesto de control de alcoholemia en el centro de la ciudad

Vanessa Remesal

Durante estos días festivos de comidas y cenas con la familia, amigos o compañeros de trabajo, inevitablemente siempre se consume algo de alcohol, ya sea una copa de vino o cerveza.

La Policía Municipal de Zamora ha instalado, por sorpresa, un control de alcoholemia en pleno centro de la ciudad, en la avenida Alfonso IX a modo de prevención.

Aunque los conductores cada vez están más concienciados de no ponerse al volante después de haber ingerido bebidas alcohólicas, muchos de ellos se confían a la hora de conducir por las calles de la ciudad.

