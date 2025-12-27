Precaución: controles de alcoholemia en el centro de Zamora

Durante estos días festivos de comidas y cenas con la familia, amigos o compañeros de trabajo, inevitablemente siempre se consume algo de alcohol, ya sea una copa de vino o cerveza.

La Policía Municipal de Zamora ha instalado, por sorpresa, un control de alcoholemia en pleno centro de la ciudad, en la avenida Alfonso IX a modo de prevención.

Aunque los conductores cada vez están más concienciados de no ponerse al volante después de haber ingerido bebidas alcohólicas, muchos de ellos se confían a la hora de conducir por las calles de la ciudad.