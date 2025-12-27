La pensión media sube en Zamora, pero sigue a la cola de Castilla y León
Los 47.768 beneficiarios de la provincia han percibido una media de 1.135 euros al mes
Zamora ha sido la provincia de la comunidad donde más ha subido la pensión media, un 5,35% en relación a hace un año (unos 60 euros mensuales), pero aún así sigue siendo la más baja de Castilla y León, tan solo 1.135 euros, 30 euros menos que la siguiente provincia, Ávila.
El pensionista zamorano cobra, según los últimos datos de la nómina de diciembre, un 86,18% de la media nacional y un porcentaje parecido a la regional. De hecho, la pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de diciembre, en 1.318,94 euros, una cifra similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.317,7 euros, tras repuntar un 4,5% respecto al mismo periodo de hace un año, un 4,4% para el conjunto del país, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Sin embargo, no todos los pensionistas de Zamora, 47.768, cobran pensiones similares. El grupo mayoritario, los jubilados, tienen una pensión media de 1.283,82 euros mensuales. Pasa también de los mil euros al mes (1.107,16 euros) el grupo de pensionistas por incapacidad permanente.
El resto de pensiones no llega ni de lejos a esa cifra. El segundo grupo más numeroso, los pensionistas de viudedad, (12.260 personas en Zamora) ingresan una media de 850,26 euros al mes, mientras los de orfandad (1.516 personas) andan por los 553,74 euros. Los perceptores de pensiones en favor de familiares, un reducido grupo de tan solo 424 zamoranos, cobra una media de 668,27 euros al mes.
Precisamente la baja cuantía de las pensiones (sólo Extremadura, Lugo y Orense las tienen peores) es lo que ha provocado que en Zamora hayan subido un porcentaje mayor.
