Miguel Domínguez, presidente de Pinza: "La burocracia es uno de los grandes problemas del sector"

Aunar fuerzas para fortalecer el sector agroalimentario provincial es uno de los principales fines de Pinza, la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora. Unión, calidad y arraigo con el territorio imprescindibles para asentar población en el medio rural y apoyar la sostenibilidad de la economía local.

¿Cuándo se fundó la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora, Pinza?

La idea se fraguó en el año 2020 y en el año 2021 fue cuando ya se registró y se hizo oficialmente. Es una asociación sin ánimo de lucro que depende de la Diputación de Zamora, y que, hoy por hoy, está conformada por 32 pequeños productores, todos de la provincia de Zamora, aunque hay tres más que sabemos que tienen intención de entrar próximamente.

¿Cuál fue el motivo principal para crear la asociación?

Pinza se creó porque había una inquietud de que los pequeños productores de Zamora se unieran para poder ellos sacar adelante sus productos porque todas las empresas son muy pequeñas, son micropymes el 90%, además de empresas familiares que tienen más dificultades por estar diseminadas a lo largo de toda la provincia, en pueblos muy pequeños que no tienen muy buena comunicación, por ejemplo, entonces la idea era poder unirnos, hacer una sinergia y entre todos poder salir adelante.

¿Cuál es el principal requisito para poder formar parte de la asociación?

Primeramente, tener el registro en Zamora y no pertenecer a ninguna Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o Marca de Garantía específica por producto.

¿Cuándo asumió usted la presidencia?

Hace dos años, desde entonces la idea principal de la junta directiva actual es dar a conocer la marca Exquisiteza, el marchamo que agrupa y distingue los productos de calidad de Zamora creados con esmero por los productores agroalimentarios que forman parte de Pinza y que en Zamora apenas se conocía. Y una vez que en la provincia se conozca, pues somos ambiciosos, y queremos ampliar el rango a Castilla y León y hasta donde podamos llegar.

Miguel Domínguez, presidente de Pinza. / José Luis Fernández / LZA

¿Qué supone ser un pequeño productor en una provincia como Zamora?

Es difícil porque tienes que tener un producto muy bueno, de muy buena calidad y tener unos canales de publicidad para poderte hacer un pequeño nombre dentro de la provincia. Entonces, esa es una de las ideas de Pinza, es decir, dar publicidad a esas pequeñas empresas, en su mayoría familiares, que no pueden hacerlo por sí mismas, para poder ser conocidas primero en la provincia y luego un poco más en Castilla y León, pero es complicado.

¿Cómo es la realidad diaria de un pequeño productor?

Complicada, muy complicada y muy difícil, la verdad. Te encuentras con muchos inconvenientes, sobre todo con Sanidad, con Hacienda... para poder sacar el producto y después, tienes que luchar contra las grandes empresas que tienen muchísimo más nombre.

¿Cuáles diría que son los principales retos a los que se enfrentan los productores del medio rural? ¿Los precios, la burocracia, el relevo generacional...? ¿Hay muchos frentes abiertos?

Pues sí. Principalmente, yo pienso que el buscarte un hueco a nivel nacional. Enfrentarte a las grandes empresas, porque, claro, nosotros tenemos quesos, tenemos espárragos, tenemos vermut, vinos, zumos, queso de cabra, mermeladas ecológicas, licores, cervezas artesanas, chocolates, huevos, AOVE, ancas de rana, vinos, embutidos y mieles, un amplio abanico de productos que elaboran distintas microempresas zamoranas generando riqueza en nuestros pueblos, pero nuestro principal reto es la despoblación. Además, al producir muy poco, los productos no son baratos y son de mucha calidad. Y eso, es algo que la gente todavía no lo acaba de entender. Empresas, como la nuestra, hacen producciones pequeñas y con productos de calidad, desde mi punto de vista, con los mejores productos que se pueden encontrar. Entonces, eso no es barato y hace que haya mucha gente que se decante por otros productos más económicos, pero de menos calidad que el propio de la provincia. Por ello, ese es otro de nuestros retos, el dar a entender a la gente que lo que están comprando es calidad y calidad de la provincia.

Hacemos producciones pequeñas, pero de mucha calidad, y eso no es barato

¿Qué están haciendo desde Pinza para lograr transmitir esa idea y se valore la calidad?

Sobre todo, se están llevando a cabo estrategias para darnos a conocer como catas, maridajes y showcookings. Es la mejor forma de que prueben los productos y los conozcan y si estamos viendo que la gente ya empieza a ver que los productos que tenemos nosotros son de mucha calidad. Bajo el paraguas de Exquisiteza queremos que se identifiquen los productos con una misma imagen que les otorga valor, dando fiabilidad a los clientes de que cumplen unos mínimos de excelencia.

Ha mencionado el problema de la despoblación, ¿cómo contribuye el trabajo de los pequeños productores al mantenimiento del medio rural zamorano?

Principalmente el 95% de los productores de Exquisiteza, hoy por hoy, la media de edad estará en los 30 y 35 años. Son gente joven que han preferido quedarse en sus pueblos y allí intentar hacer su empresa y tirar adelante con ella. Entonces, son gente joven que concilia sus empresas con la vida familiar, por lo que viven donde trabajan. Además, es interesante señalar que los productos de Pinza proceden de casi toda la provincia de Zamora.

¿Qué se necesita para que más gente apueste por establecerse como pequeño productor en la provincia de Zamora cómo han hecho ustedes?

Lo primero, ganas. Eso es lo primero, ganas de querer complicarte la vida porque las trabas burocráticas que te ponen a la hora de crear una empresa, ya sea en esta provincia o en cualquier sitio, dificultan mucho la labor, y más si son productos agroalimentarios. Y todavía es más complicado a nivel de sanidad, a nivel de permisos, a nivel de registros. Y luego, está el handicap de poder dar a conocer tu producto si estás en un pueblo muy pequeño, traerlo a la ciudad, buscarte tus distribuidores y demás. Desde mi punto de vista, es complicado, pero con ganas nosotros estamos ahí. De momento, los 32 estamos ahí. Los que entran nuevos están ahí y todos los que quieran entrar los acogeremos con nosotros con muchas ganas. La verdad es que, tener a Pinza como respaldo, a Exquisiteza, a la Diputación es una ayuda y entre todos podemos enfrentarnos mejor a las dificultades.

La media de edad de los productores que forman parte de Exquisiteza está entre los 30 y 35 años

¿Qué logros destacaría desde que se instauró Pinza?

Que se nos conozca, que nos unamos todos y que entre todos nos ayudemos, sobre todo eso. Es muy importante la colaboración mutua para publicitarnos, para ayudarnos en nuestras necesidades, ese es el fin de Pinza, que los productores que estamos ahí metidos, entre todos, tiremos adelante, ayudándonos de la manera que sea. Se trata de una sinergia para que los productos se conozcan de manera conjunta, es decir, si nosotros hacemos una cata utilizamos productos de Pinza para hacerla para que a la vez que doy a conocer mi producto, de también a conocer más productos. Otro productor hace lo mismo y poquito a poco vamos ayudándonos. Yo te doy a conocer a ti, el otro me da a conocer a mí, y es eso, las sinergias que hacemos entre todos para salir adelante. Y es algo que funciona porque todas las empresas han tenido un aumento de producción y de ventas gracias a estar en Pinza.

A finales de septiembre, se celebró la segunda edición de la Feria de Productos de Exquisiteza en la Plaza de Viriato cuya idea es dar a conocer, a través de la marca Exquisiteza, estos alimentos de calidad y el trabajo de los productores integrados en Pinza ¿Qué valoración hace de este evento?

En este segunda edición se ha notado un cambio, se veía diferencia entre el público. A lo mejor no conocen Pinza, pero sí nos conocían a nosotros, conocían los vinos, conocían las mieles, el chocolate, los frutos secos, todo. Además, también hicimos allí demostraciones culinarias en directo con productos de Exquisiteza y tuvo muy buena acogida. Así que la idea es que haya una tercera feria.

Feria de productos Exquisiteza / Alba Prieto

¿Qué otras actividades promueven desde la asociación?

Bajo el marchamo de Exquisiteza se llevan a cabo distintas estrategias de divulgación como catas, showcookings, maridajes culinarios y colaboraciones con reconocidos chefs. Lo que tratamos es de promover la participación conjunta en todo tipo de eventos profesionales y comerciales también a través de campañas de navidad, cestas promocionales en establecimientos de hostelería y comercio, sorteos, concursos, jornadas…

En su papel como presidente ¿cuáles han sido los momentos más gratificantes?

La verdad es que uno de los momentos más gratificantes fue durante la feria Exquisiteza que celebramos este año. Poder hablar con los distintos productores, preguntarles cómo les había ido y comprobar que todos estaban satisfechos y contentos es muy reconfortante. Además, después de cinco años de trayectoria de la asociación, todos los productores siguen ahí, ninguno se ha echado atrás y todos continúan adelante, además de que se han sumando nuevos. No ha habido fracasos, sino todo lo contrario.

Luchar contra las grandes compañías para dar visibilidad a tu producto es muy complicado

Respecto a las instituciones, ¿cómo valora el apoyo que prestan a los pequeños productores zamoranos?

Nosotros con la Diputación de Zamora no podemos tener queja ninguna porque nos han apoyado desde el principio y son los que en la mayor parte sustentan la existencia de Pinza. Con el Ayuntamiento de la capital, cuando hemos hecho distintas actividades como la feria Exquisiteza, no nos han puesto queja ninguna, todo lo contrario, nos han apoyado siempre en todo lo que hemos necesitado. No obstante, en lo que se refiera a instituciones a nivel regional o nacional, sería importante reducir la burocracia y que te den más facilidades a la hora de poder montar tu empresa y poder mantenerla, sobre todo en el tema agroalimentario la burocracia es enorme, las leyes son infinitas, porque tienes las leyes de Castilla y León, tienes las leyes nacionales, tienes las leyes de Europa... que, a veces, unas contra otras se pisan o se contradicen. Siempre se supone que tienes que ir a la superior, en este caso a la europea, pero aún así no sabes a veces a qué atenerte, yo creo que ese es uno de los mayores problemas, la burocracia.

¿Cómo le gustaría ver Pinza dentro de cinco años?

Me gustaría verla como ahora, pero con el doble, el triple o el cuádruple de socios porque yo creo que los pequeños productores que hay en la provincia, si están en Pinza, van a mejorar mucho su forma de trabajar y funcionar y se van a dar cuenta de que vamos a estar todos a una. Todos unidos hacia adelante para sacar nuestras empresas y dar a conocer nuestros productos y, al fin y al cabo nuestra provincia, que es lo que nos importa.