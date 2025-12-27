Ocio
La magia y Mozart vuelven en enero a la Biblioteca Pública de Zamora
La sala de exposiciones alberga una muestra documental sobre el polifacético Agustín García Calvo
La magia y la música recalarán en la Biblioteca Pública de Zamora la primera semana del mes de enero.
La primera actividad del año será ilusionismo, un arte que regresa al salón de actos de la antigua Casa de la Cultura con el espectáculo "Mago lo serás tú", de Héctor Mancha, el próximo viernes 2 de enero con dos sesiones a las 12.00 y a las 19.00 horas.
La actividad forma parte del programa de Magia en Navidad, una extensión de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.
Piano
La pianista Icíar Serrano Quiñones ofrece el concierto "Música para piano del siglo XVIII".
La profesora de piano, solfeo, armonía, contrapunto, composición e instrumentación ha optado por interpretar una serie de composiciones escritas por Mozart el sábado, día 3 de enero, a las 12.00 horas.
Exposición
Su sala de exposiciones acoge la muestra "Agustín García Calvo, una mirada a la memoria" que aproxima a facetas menos conocidas del polifacético zamorano que fue una figura muy importante de la cultura española de la segunda mitad del XX mediante carteles, fotografías, textos periodísticos, ediciones de sus obras o noticias en torno a su actividad, muy variada para compartir con el público las muchas vertientes que cultivó relacionadas con la cultura.
Bulos
Además, el centro cultural prosigue con su punto de interés ubicado en el vestíbulo sobre el proyecto Zona AntiBulos, con el que pretende difundir recursos que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y a verificar cualquier información para combatir la manipulación y promover una sociedad más libre y democrática.
