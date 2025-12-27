La magia y Mozart vuelven en enero a la Biblioteca Pública de Zamora

La magia y la música recalarán en la Biblioteca Pública de Zamora la primera semana del mes de enero.

La primera actividad del año será ilusionismo, un arte que regresa al salón de actos de la antigua Casa de la Cultura con el espectáculo "Mago lo serás tú", de Héctor Mancha, el próximo viernes 2 de enero con dos sesiones a las 12.00 y a las 19.00 horas.

La actividad forma parte del programa de Magia en Navidad, una extensión de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

Cartel de la actividad de magia. / Cedida

Piano

La pianista Icíar Serrano Quiñones ofrece el concierto "Música para piano del siglo XVIII".

La profesora de piano, solfeo, armonía, contrapunto, composición e instrumentación ha optado por interpretar una serie de composiciones escritas por Mozart el sábado, día 3 de enero, a las 12.00 horas.

Cartel divulgador del concierto de piano. / Cedida

Exposición

Su sala de exposiciones acoge la muestra "Agustín García Calvo, una mirada a la memoria" que aproxima a facetas menos conocidas del polifacético zamorano que fue una figura muy importante de la cultura española de la segunda mitad del XX mediante carteles, fotografías, textos periodísticos, ediciones de sus obras o noticias en torno a su actividad, muy variada para compartir con el público las muchas vertientes que cultivó relacionadas con la cultura.

Cartel de la exposición de Agustín García Calvo. / Cedida

Bulos

Además, el centro cultural prosigue con su punto de interés ubicado en el vestíbulo sobre el proyecto Zona AntiBulos, con el que pretende difundir recursos que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y a verificar cualquier información para combatir la manipulación y promover una sociedad más libre y democrática.