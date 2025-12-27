El líder regional del PSOE anuncia en Zamora la reposición de paradas de AVE en Sanabria "en unas semanas"

“Ya se han puesto las condiciones para que en unas pocas semanas seamos capaces de restituir esos trenes que a primera hora conectan Sanabria con Zamora y Madrid. Hay un compromiso por parte del señor Puente (ministro de Transportes)", ante "el trabajo importantísimo que ha desarrollado el PSOE de Zamora, con Antidio Fagúndez, David Gago o Pepe Fernández para intentar revertir la situación de esa reducción de paradas de la alta velocidad".

Es lo que ha dicho el líder regional del PSOE, Carlos Martínez, de visita a Zamora para conocer la Nochenueva en la Plaza Mayor, arropado por un amplio séquito de cargos del partido y los candidatos a las elecciones autonómicas por la provincia.

Carlos Martínez charla con miembros de una charanga en Santa Clara. / J.N.

“En unas semanas esa situación (de las paradas de tren) se va a revertir y no va a ser la excusa detrás de las que se esconde en señor Mañueco para seguir hablando del Gobierno de España y no del abandono al que nos tiene sometidas a las nueve provincias y en especial a la zona oeste de la comunidad".

Martínez reconoció no tener aún detalles de cómo se va a restablecer la parada del AVE de Sanabria, pero dijo “estamos en permanente diálogo tanto con Puente como con su secretario de Estado, en señor Santano. Por tanto estamos en condiciones de decir que la decisión política ya está tomada y tiene que convertirse en resultados eficientes para la ciudadanía que estaba demandando que lo que se da no se quita, que esa parada que estaba siendo utilizada. Es verdad que los datos de incremento del 30% de viajeros es real y hechos objetivos, lo que significa que las infraestructuras que ha puesto en marcha el Gobierno de España están mejorando la conectividad de los zamoranos con la capital y con Madrid”.

"El miedo a la extrema derecha ya no funciona"

Martínez, que seguirá hasta el último momento como alcalde de Soria, hasta que “recoja el acta de procurador de las Cortes”, llamó a su partido a “aprender la lección” de las elecciones de Extremadura.

“Alentar el miedo a la extrema derecha ya no funciona y, por tanto, todos somos conscientes que hoy por hoy solo existe una alternativa de gobierno al Partido Popular y la extrema derecha, que es el Partido Socialista. Y, en consecuencia, que la división de la derecha es siempre para ganar, da igual votar a Vox que al PP”.

Frente a esta continuidad de 38 años de gobiernos populares en la comunidad, Martínez llamó a decantarse por el “atrevimiento al cambio, un proyecto de transformación que esta comunidad necesita. El grinch de la Navidad es Fernández Mañueco, porque llevamos 38 años abocados a que nuestros problemas de despoblación, ausencia de prestación de servicios y cobertura de derechos de ciudadanía no tiene solución".

"Y creo que desde el Partido Socialista estamos poniendo encima de la mesa un proyecto que desde el punto de vista territorial garantiza los derechos de ciudadanía en sanidad, educación y protección social para que luego genere las infraestructuras y competitividad del territorio que lo haga atractivo para la creación de empresas".

Monte la Reina

"No podemos estar permanentemente reclamando a otros. No podemos pedir el campamento militar de Monte la Reina y luego no estar haciendo los deberes en materia de movilidad, sanidad, educación o vivienda. Hay mucho que tenemos que aportar desde la comunidad autónoma y no se está haciendo ni en estos minutos en los que Mañueco, como en los autos locos, sale con la chequera sin presupuesto a intentar comprometer muchas ayudas por las nueve provincias. Ya no es creíble y, por tanto, hay que cambiar a grinch"

La visita de Martínez a Zamora se debió a su deseo de "conocer los esfuerzos que se están haciendo desde el Ayuntamiento para dinamizar las fiestas de Navidad y generar un desarrollo económico vinculado al comercio, a la hostelería y el turismo".

Un esfuerzo que hacen los ayuntamientos de Castilla y León "para evitar las fugas de los ciudadanos a las grandes ciudades, que manejan presupuestos infinitamente superiores en iluminación o animación. “Precisamente lo que no hace” la Junta. “Necesitamos un plan de dinamización comercial muy diferente para nuestros entornos” y eso nos lleva a la necesidad de aplicar “unas políticas diferentes que impulsen el desarrollo comercial y la dinamización de los entornos rurales en cada una de las nueve provincias y las capitales”