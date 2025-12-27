Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy

Esta es la historia más bonita que leerás hoy y lo mejor de todo: ha ocurrido hace unos días en Zamora y tiene final feliz. Con este "spoiler" llega un episodio de esos que parece que solo ocurren en las películas, pero es real. De madrugada y bajo la lluvia se ha abierto paso la vida en Zamora con el nacimiento de un bebé en plena calle de La Candelaria después de que a sus padres no les diera tiempo a llegar al hospital.

Pasaban unos minutos de las cinco de la madrugada cuando la pareja decidió coger los bártulos y dirigirse al hospital Virgen de la Concha. La madre ni siquiera presentaba contracciones regulares, de ahí que se retrasara la salida. Sin embargo, el parto se precipitó de forma inesperada y sin margen de maniobra. Cuando la mujer salió del portal y su marido se disponía a toda prisa a coger el coche, llegó el momento: "No puedo más, imposible dar ni un solo paso, va a nacer aquí y ahora".

Los sanitarios guiaron por teléfono al padre, guardia civil en Zamora

De inmediato, el padre, un guardia civil en la provincia de Zamora, llamó al servicio de Emergencias 112, cuyos sanitarios guiaron por teléfono al progenitor paso a paso para asistir a su mujer durante el parto espontáneo. A pesar de que no habían pasado ni diez minutos desde la llamada, cuando la ambulancia llegó el bebé ya había nacido. Los profesionales procedieron a cortar el cordón umbilical y trasladar a ambos al centro hospitalario para las comprobaciones pertinentes.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud. El bebé es el tercer hijo de la pareja y su alumbramiento ha sido tan insólito que lo ha convertido desde su primer segundo de vida en un niño especial.

El segundo parto en la calle en Zamora este 2025