El Archivo Diocesano de Zamora, sin secretos
Un grupo de estudiantes que cursan el grado de Historia en el centro de la UNED de Zamora han visitado el Archivo Histórico Diocesano para conocer su funcionamiento de la mano su profesor José Carlos de Lera, quien también es el técnico del servicio eclesial.
Documentos medievales pertenecientes a la catedral de Zamora, libros sacramentales, procedimientos judiciales de la Audiencia Episcopal o incluso documentos relativos a las visitas pastorales efectuadas por los distintos obispos que ha tenido la Diócesis de Zamora. Todos los pudieron conocer in situ en el Archivo Diocesano un grupo de alumnos que cursan el grado de Historia en el centro de la UNED de Zamora.
Los universitarios ahondaron en los distintos grupos de fondos que lo conforman sin olvidar el tratamiento archivístico, guiados por su profesor y técnico en el servicio de la Diócesis de Zamora, José Carlos de Lera Maíllo, quien enfatiza que una de las funciones de estas instituciones pasa por "la difusión de nuestros fondos a la sociedad en su conjunto y más aún a los futuros investigadores".
De Lera, que desde hace varios años lleva a sus alumnos a su lugar de trabajo para que lo conozcan con mayor profundidad, comparte que "yo tuve esa misma experiencia cuando era alumno con el profesor Salustiano Moreta, quien nos llevó a un grupo de alumnos de forma voluntaria a los archivos", y remarca que los alumnos deben aprender a identificar "las instituciones de la Iglesia, conocer qué información han producido y conservado en sus fondos y las oficinas que los han generado para comprender los documentos en su ámbito natural".
Aspectos sociales
Los archivos eclesiásticos informan no solo de los asuntos relativos a Iglesia, en este caso la Diócesis de Zamora, sino del conjunto de la sociedad. Así en los documentos relativos a las visitas pastorales que el obispo tenía la obligación de realizar eran "auténticas auditorias", sentencia el experto. Por su conocimiento describe que "hacía un inventario de todos los ornamentos que había, solicitaba información a los fieles sobre la problemática de la parroquia y les preguntaba sobre el cura, y luego al cura le preguntaba sobre los fieles".
De Lera ejemplifica que "en el siglo XVIII en Moraleja del Vino hubo un problema, ya que había gente que estaba todavía metida en las tabernas y no iba a misa".
La genealogía
Para el técnico del Diocesano, los archivos son cada vez más conocidos gracias al interés por realizar los árboles genealógicos: "Antes únicamente venían profesionales a hacer trabajos de investigación y ahora acude gente que, de otra manera, de no hubiera llegado".
El Archivo Histórico Diocesano se ubica físicamente en dependencias del Palacio Episcopal y está abierto a la investigación de miércoles a viernes, de 8.30 a 14.30 horas, aunque, en la web diocesana, instan a concertar cita.
