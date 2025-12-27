4.400 árboles plantados en Valorio para el futuro del pulmón de Zamora

Si uno recorre el paseo a pie del camino alto de Valorio enseguida aprecia que no deja de ver la senda o el carril bici de la ruta principal del bosque. Es un ejemplo del efecto que ha tenido la eliminación de los árboles sobrantes en un bosque sometido a la intervención silvícola de mayor enjundia en el último medio siglo.

Pero lo que más llama la atención ahora mismo son los miles de cartuchos de plástico que protegen a los pequeños plantones de las especies con las que ha de iniciarse el futuro del bosque. Hay árboles plantados por todos los sitios (cerca de 4.400 preveía el proyecto), con el fin de cubrir no sólo los huecos de los árboles eliminados (el Ayuntamiento nunca ha dado una cifra, pero son también miles) sino de intentar reforestar otras zonas, como las laderas de la parte alta, que apenas tenían vegetación.

Resultados del plan Renaturaliza en el bosque de Valorio de Zamora: plantación de 4.400 árboles / J.N.

La apertura de nuevos caminos, de anchura suficiente para el paso, por ejemplo, de un camión de bomberos son también otras estampas apreciables en el pulmón verde de Zamora, sometido a tratamiento de choque con la ayuda a del proyecto Renaturaliza y una inversión próxima a los 165.000 euros que sirve, desde luego, como punto de partida para asegurar el futuro de un bosque que no debería esperar otros 50 años para recibir atención, sino que lo suyo es que, anualmente, se mantenga lo ya realizado.

Y es que, con los antecedentes de aquellos árboles que un día presuntamente se plantaron el Valorio pero que perecieron "comidos por los conejos" toda precaución es poca, y habrá que asegurar al menos que no haya actos vandálicos contra los arbolitos en ciernes y que la climatología no juegue alguna mala pasada. Y si los hay, que se vayan reponiendo las "bajas" aunque ya no esté el paraguas económico del Renaturaliza.

Nuevas especies

Encinas, fresnos y olmos son algunos de los ejemplares plantados absolutamente por todos los rincones del bosque, tanto los que ya tienen vegetación como los que carecían de ella. El saneamiento del bosque, con la eliminación de ejemplares tumbados o enfermos se deja sentir también sobre todo el algunas zonas de la parte alta de la zona verde, que estaba muy necesitada de estas tareas. En la parte baja, es visible que la zona del pinar más próxima al área urbana está más abierta por la tala del exceso de pinos.

Los carteles colocados en los caminos son ilustrativos de la actuación realizada, más allá de si se trata de una actuación del Renaturaliza, coste o plazos.

Desde el siglo XVI

Para empezar, un poco de historia: "Desde el siglo XVI se han sucedido distintas plantaciones forestales, destacando los pinares de pino piñonero y el bosque de galería del arroyo de Valderrey, poblado de olmos, que lamentablemente sucumbieron a la grafiosis en la segunda mitad del siglo XX". Con el tiempo, se incorporaron otras coníferas alóctonas (no autóctonas) como los cipreses, algunas especies ornamentales y equipamiento para el uso público.

Elevada densidad de árboles con el cierre de copas que impedía la regeneración del bosque con la aparición de nuevas especies, ejemplares de la misma edad con riesgo de sufrir una mortandad generalizada antes de haberse producido una regeneración natural del bosque, exceso de ramas secas que favorecen la acción del fuego y carencia de caminos suficientes para llegar con medios de extinción son algunos de los problemas que se pretenden resolver con la actuación llevada a cabo.

El objetivo final: tener un bosque más sano, capaz de regenerarse de forma natural, más resistente a sequías o incendios y sobre todo que tenga su futuro asegurado. Es lo que espera, desde luego, toda Zamora.