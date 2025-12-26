Una zamorana en Bruselas: de estudiar Derecho a defender el comercio internacional en la UE

¿Qué hace una zamorana en la capital de Bélgica?

Estudié Derecho de la Unión Europea en Madrid, así que la salida lógica era acabar aquí. Primero estuve trabajando en España en el sector bancario, pero la verdad es que no me interesaba demasiado. Fue en 2003 cuando llegué a Bruselas con una beca para trabajar en la Comisión Europea y, desde entonces, aquí me he quedado.

¿Qué era lo que le atraía de la UE?

La verdad es que al principio no lo tenía muy claro. Sí me gustaban mucho los idiomas y el ámbito internacional, pero dudaba entre estudiar Derecho, Políticas… y también sobre dónde ir a la Universidad. Al final me fui a estudiar a Madrid y cambié de idea casi en el último minuto porque, en un encuentro familiar, una persona me habló de temas de Derecho de la Unión Europea y me pareció interesante. Algo habíamos estudiado al respecto en el instituto y al final acabé decantándome por eso. Casualidades de la vida, que no sabes por dónde te va a llevar.

Y que le han llevado en la actualidad a trabajar con temas de comercio internacional.

Así es. Mi especialidad era Derecho de la Unión Europea, pero también Derecho de la Competencia. Antes de trabajar en la Dirección General de Comercio de la Comisión, que es donde estoy ahora, pasé diez años en la de Competencia realizando investigaciones de cárteles empresariales y temas similares. Una ventaja de ser funcionaria en la Comisión Europea es que te puedes cambiar de Dirección General, y ahora llevo casi tres años en Comercio, en el departamento encargado de investigaciones antidumping, que son instrumentos de defensa comercial para evitar la competencia desleal. Ahora, además, están muy de moda por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¡Vaya momento para cambiar de área!

Eso pienso yo, no sé si he hecho bien o mal (risas). La verdad es que estoy muy contenta, me gusta el trabajo y es muy interesante; pero cuando decidí cambiar la situación era tranquila… y ahora se ha revolucionado. Eso ha hecho que el trabajo en los últimos meses sea más intenso, porque tenemos más casos.

¿Y las reglas del juego están cambiando?

La Comisión sigue comprometida con el comercio internacional y nuestro objetivo es el mismo: defender a la industria europea y a nuestros consumidores, pero es verdad que te tienes que ir adaptando un poco a las circunstancias actuales.

Para entender mejor su trabajo, si su Dirección General no existiera, ¿qué repercusiones podríamos tener en Zamora?

Pues, por ejemplo, los precios de los bienes que compramos en nuestro día a día, a pesar de las subidas, no estarían controlados. Además, el comercio es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Es decir, hay acuerdos que se negocian directamente desde la Comisión y no entre países.

Como funcionaria de la Unión Europa, ¿cree que la sociedad zamorana, y la española en general, es consciente de la importancia de su trabajo?

Una misión no cumplida al 100% del proyecto de la UE es comunicar mejor lo que hacemos y la importancia que tiene. Sobre todo, para mí, es muy importante la gente joven. Tienen que valorar la UE y ser conscientes de que todo lo que hacemos aquí influye en su vida diaria y en sus oportunidades. El futuro tiene que ir precisamente por este camino, porque sin el compromiso de los jóvenes el proyecto de la UE no puede sobrevivir. Y para comprometerse, primero lo tienen que entender y se tienen que involucrar, hay que luchar contra la desafección que existe. Ahí los medios de comunicación también jugáis un papel fundamental, en España y en todos los estados miembros, porque yo lo que veo a veces es que el sesgo de determinados medios tiene una importancia fundamental a la hora del mensaje que se transmite en cada país. A veces mucha de la crispación que hay se fomenta, porque no se cuentan las cosas como están pasando, si no como se quiere que acaben. Por todo esto también hace falta transparencia por parte de los medios... y de las instituciones.

¿Hacia dónde se dirige la UE?

Yo creo que, si este proyecto no existiera, estaríamos infinitamente peor, porque en el mundo que vivimos ahora mismo con dos grandes potencias como Estados Unidos y China, tenemos que tener capacidad de reacción, de defensa, de influencia… y eso es imposible si solo somos un país pequeño. Por ejemplo, para intentar poner un freno a los aranceles o para negociar en muchos aspectos, es mejor ir con la fuerza de muchos que tú solo. Yo creo que esa idea en Europa la tenemos todos clara, las diferencias vienen sobre los objetivos que debemos tener y sobre los instrumentos que tenemos que utilizar. Pero yo soy positiva.

Lleva más de 20 años viviendo en Bruselas. ¿Qué es lo que más echa de menos de Puente de Sanabria?

La luz. Me gusta mucho vivir aquí, el frío y la lluvia no me importan, ¡hace más frío en Sanabria que en Bruselas!, pero no tener horas de luz es algo que me sigue costando. También echo de menos el carácter español, porque somos mucho más abiertos y sociales. Eso sí, siempre que puedo, vuelvo a Sanabria.