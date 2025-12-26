Zamora y su singular callejero

Pasear por las calles del casco histórico de Zamora no solo es un viaje al pasado medieval, sino también una curiosa inmersión en un callejero lleno de nombres que llaman la atención tanto de turistas como de locales.

Las más características

Entre las calles que más captan la atención de los turistas son la Calle de la Pulga, Calle de Cortarrabos o Calle de la Muela Quebrada.

Poco se sabe del por qué de estos nombres, pero para muchos evocan a antiguas historias locales ligadas a oficios y tradiciones o sencillamente a la imaginación popular.

También está la Calle Abrazamozas, un nombre que parece sacado de una novela romántica o de algún vocablo popular. La Avenida del Mengue o la Calle Mataburros, incluso han aparecido en concursos televisivos donde los participantes tenían que adivinar de qué ciudad provenían estos nombres.

La calle Escuernavacas, por ejemplo, recibe su nombre por la tradición del sacrifio del ganado. Muchos de estos nombres reflejan la historia y la vida cotidiana de siglos pasados en la ciudad.

En la Cuesta de los Pepinos o la Calle de Buscaruidos, muchos turistas se paran para hacer fotos de las placas y llevarse ese divertido recuerdo de Zamora.

Esta mezcla única de historia, lenguaje y curiosidad urbana convierte al callejero zamorano en un patrimonio cultural tan interesante como sus iglesias románicas, la muralla o la Plaza Mayor.