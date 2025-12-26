Zamora-Portugal: 25 años de autovía de "débil demanda"

El proyecto de la variante de Alcañices resulta esclarecedor para analiza la autovía A-11 entre Zamora y Portugal. Está considerada de "débil demanda" y por tanto su ejecución se puede hacer por pequeños trozos, lo llaman "ejecución progresiva". Eso sí, antes de desdoblarse ya ha logrado "robar" tráfico a Fuentes de Oñoro por las mejoras en Portugal.

El 29 de diciembre se cumplen 25 años desde la orden del estudio informativo de la autovía A-11, es decir, el desdoblamiento de la N-122 desde la Ronda Norte de Zamora hasta la frontera con Portugal; y en este tiempo tan solo han comenzado las obras en un tramo del último kilómetro y medio y está en información pública el proyecto de casi seis kilómetros más de uno de los sentidos, la variante de Alcañices.

Esquema de la variante de Alcañices / Ministerio de Transportes /LOZ

El proyecto de este último tramo citado da varias claves que explican por qué la A-11 zamorana no ha estado entre las prioridades de ningún Gobierno a pesar de que ahora mismo tiene más potencial que nunca, una vez que la mejora de las infraestructuras en Portugal, como la A-4 (IP-4) o el túnel de Marao hayan abierto nuevas expectativas.

De hecho, el propio Ministerio de Transportes reconoce que en cinco años este paso fronterizo de Alcañices ha aumentado, aún sin autovía, un 7,3% en vehículos ligeros y un 20% en pesados, entre otras cosas porque parte del tráfico que utilizaba la A-62 por Fuentes de Oñoro encuentra más ventajoso venir por Zamora que por Salamanca.

La historia

No tiene, sin embargo, el camino fácil una autovía calificada por el Ministerio como de "débil demanda" y por tanto susceptible de "ejecución progresiva", es decir, a base de pequeños tramos.

La historia arranca el 29 de diciembre de 2000, cuando la Dirección General de Carreteras dicta la orden de estudio para la redacción de Estudio Informativo de la autovía A-11 entre la Ronda Norte de Zamora y la frontera con Portugal.

El 8 de agosto de 2005 se aprueba y se somete a información pública (BOE del 6 de octubre). El 12 de abril de 2007 se formula la Declaración de Impacto Ambiental y el estudio informativo es aprobado definitivamente el 14 de junio de 2007 (BOE de 21 de julio). El 22 de noviembre de 2007 se publica la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción del tramo Fonfría-Alcañices y el 12 de diciembre de 2008 se adjudica a Incosa. Un proceso parecido estaban experimentando tres tramos restantes, entre Zamora y Ricobayo, de ahí a Fonfría, de Fonfría a Alcañices y entre Alcañices y la frontera.

Pero el 1 de enero de 2010 "ante la coyuntura económica que atravesaba el país, se levantó el acta de suspensión temporal total del contrato", para evitar que pasara un tiempo excesivo entre el proyecto y la contratación de las obras.

En este intermedio caduca la declaración de impacto ambiental y hay que actualizarla. Hasta el 5 de octubre de 2018 no se formula una nueva declaración de impacto ambiental favorable (BOE 30 de octubre de 2018). El 20 de febrero de 2019 se levanta la suspensión temporal. Y en 2021 se segrega del proyecto la variante de Alcañices.

El 9 de octubre de 2025 se aprueba provisionalmente el proyecto de construcción de la variante de Alcañices, valorado en 49,5 millones de euros y el BOE del 19 de diciembre publica el anuncio de información pública. 25 años y ni un solo tramo acabado.