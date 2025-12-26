Zamora estrenará un nuevo festival en febrero
Un grupo de zamoranos pone en marcha el Za! Winter Fest centrado en música comercial
El evento tendrá lugar en Ifeza el 7 de febrero
Zamora contará con un nuevo festival de música el próximo año.
La propuesta lleva por nombre Za! Fest y pretende demostrar que Zamora es "una ciudad con presente y futuro, capaz de albergar cultura actual, música y arte".
El festival tendrá lugar en el recinto ferial del Ifeza el 7 de febrero a partir de las 19.00 horas. Por el momento ha conformado, a través de sus redes sociales, la presencia de Dany Bmp, un dj y productor español con más de 20 años de trayectoria.
Las entradas para Za! Winter Fest ya están a la venta en las redes del Za! Fest a un precio de 10,90 euros y las bebidas “serán baratas entre los 9 y los 12 euros”, anuncian.
Continuidad
La propuesta, que nace con la idea de tener una segunda edición en las fiestas de San Pedro, apuesta por la música comercial, según han explicado fuentes de la organización.
“Las músicas se van a mover en el espectro comercial, empezando primero por lo urbano, que va a abarcar a un público más joven y luego va a ir derivando más hacia un tipo de electrónica, remember, para ya abarcar al público más mayor porque queremos que ningún tipo de público se sienta desplazado” describen.
Los impulsores del evento enfatizan que “nuestra idea es que Zamora tenga su festival. Nosotros que hemos estado fuera en Valladolid, León o Salamanca y todas estas ciudades tienen festivales propios como El Recreo en Valladolid, El Monoloco de León o El Copeo de Salamanca”.
Zamora ya cuenta desde hace una década con el Z! Live Rock Fest pero desde el Za! Fest defienden que su proyecto “no tiene absolutamente nada que ver el tipo de público ni de gente que moverá, llegamos a otro público”.
Experiencia
El equipo de Za! Fest dispone de experiencia en la organización de eventos y se han curtido en la preparación de las fiestas de su pueblo, Cubo de Benavente, durante casi un lustro e incluso el año pasado en colaboración con una productora de Zaragoza llevaron a cabo Molan los 2000 de Zamora y de Valladolid.
