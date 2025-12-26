Las viviendas turísticas amortiguan el descenso general de visitantes en la provincia de Zamora

Las Viviendas de Uso Turístico (VUT) se han convertido en 2025 en el principal elemento de estabilidad del sector turístico en la provincia de Zamora, amortiguando el fuerte descenso general de viajeros y pernoctaciones registrado hasta el mes de noviembre, tal y como se extrae del último Boletín de Coyuntura Turística elaborado por la Junta de Castilla y León. En el pasado mes, la provincia de Zamora recibió 25.358 viajeros, lo que supone un descenso interanual del 24,29%, el más elevado de toda la región.

Respecto a las noches que un viajero se aloja en un establecimiento turístico, éstas se han reducido en un porcentaje similar, un 25,13%, hasta situarse en 37.030, mientras que el grado de ocupación cayó hasta el 15,36%, casi cuatro puntos menos que el año anterior.

Datos que reflejan un ejercicio especialmente complicado para el sector, tanto en volumen de visitantes como en la intensidad de uso de los alojamientos, a excepción de las viviendas turísticas que destacan como el segmento más resistente.

Así, en noviembre del año anterior, las VUT registraron 1.992 viajeros, frente a los 1.975 viajeros contabilizados en noviembre de 2025, lo que supone una variación negativa mínima del 0,85%. Por su parte, las pernoctaciones se mantuvieron prácticamente estables, pasando de 3.821 a 3.784, con un descenso inferior al 1%, muy lejos de las caídas registradas en otros tipos de alojamiento.

Por ejemplo, los hoteles han perdido en un año casi una cuarta parte de sus viajeros y han reducido sus pernoctaciones en más de un 27%, mientras que el turismo rural acusa un retroceso cercano al 24% tanto en viajeros como en pernoctaciones.

Frente a este escenario, las viviendas de uso turístico han logrado no solo mantener su actividad, sino que han consolidado su papel dentro del modelo turístico provincial. Según datos oficiales, actualmente Zamora cuenta con 2.693 plazas en este tipo de alojamientos, lo que representa en torno al 8% del total regional. Este crecimiento de la oferta confirma una apuesta por un modelo de alojamiento más flexible, adaptado a nuevos hábitos y a una demanda que busca autonomía, espacios amplios y estancias personalizadas.

Otro de los indicadores más favorables que se desprenden del análisis es la estancia media, es decir, la relación entre el total de pernoctaciones realizadas y los viajeros entrados. Así, mientras que la estancia media provincial total se sitúa en 1,46 noches, apenas dos centésimas menos que el año anterior, las viviendas de uso turístico alcanzan una estancia media cercana a las 1,9 noches, claramente superior a la media. Este dato refleja un perfil de visitante que permanece más tiempo en el destino y contribuye a un mayor impacto económico local.

Además, las VUT presentan una fuerte fidelidad del turismo nacional, siendo más del 96% de los viajeros que reservan este tipo de alojamiento españoles, lo que aporta estabilidad al sector, reduciendo la dependencia de mercados internacionales más volátiles.

En este contexto, las VUT se consolidan en Zamora como una de las principales palancas de estabilidad y futuro para el turismo ayudando a diversificar la oferta para ofrecer un modelo turístico más flexible y adaptado a las nuevas tendencias.