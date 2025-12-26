Transportes da por terminada la obra de Cardenal Cisneros, en Zamora

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de adecuación al paso de peatones y bicicletas de la travesía de la carretera ZA-20 en la avenida de Cardenal Cisneros en Zamora. Los trabajos, financiados con una inversión de 8,4 millones de euros (IVA incluido) de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han desarrollado en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 2,8 de la ZA-20, dentro del programa de humanización de las travesías que incluía también a la avenida de Requejo-Vista Alegre (ya finalizada) y la de la avenida de Galicia, aún pendiente de la última capa de asfalto.

Primer tramo, desde la rotonda del Sancho a la de la carretera de la Estación / Ministerio de Transportes /LOZ

La travesía presenta dos zonas diferenciadas. Un primer tramo de desarrollo relativamente reciente, con algún núcleo de viviendas y zonas comerciales, que comienza en la glorieta de intersección con la ZA-11 en el km 0 de la ZA-20 (la rotonda del Sancho) y se extiende hasta el kilómetro 1,2, en la intersección con la calle Carretera de la Estación; y un segundo tramo de 1,5 kilómetros, de zona puramente urbana, donde comienzan el núcleo de población propiamente dicho es decir, desde la rotonda con calle Villalpando y carretera de la Estación hasta la salida de la ciudad por el puente de los Tres Árboles.

Con esta actuación, además de impulsar la movilidad de peatones y ciclistas, se ha calmado el tráfico rodado y se han restringido los espacios dedicados a los automóviles, reduciendo así tanto las emisiones contaminantes como el ruido, según señala el Ministerio.

Para ello, se ha construido un carril bici a lo largo de toda la travesía de 4,2 kilómetros; se ha convertido el primer tramo de 1,2 kilómetros de la travesía en un bulevar urbano; se han transformado siete intersecciones convencionales y glorietas partidas en glorietas completas; y se ha reducido el ancho de los carriles de circulación.

Glorieta en la confluencia con Arapiles. / Ministerio de Transportes /LOZ

Del mismo modo, se han renovado el acerado, el encintado con bordillos, el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas y el arbolado, el pavimento de las calzadas y las vías de servicio y los puntos de alumbrado público y semafóricos.

La obra tuvo como principal inconveniente la aparición de un gran socavón junto al parque de León Felipe, que ha tardado varias semanas en ser reparado.

Esta actuación se une a las ya también finalizadas obras de mejora de la movilidad y seguridad vial de la avenida de Requejo y a las obras de la N-122 en la Calle de la Puebla, la Cuesta de la Morana y la Avenida de Galicia, en avanzado estado de ejecución; y que en su conjunto supondrán la transformación de 6,5 kilómetros de travesías en la ciudad de Zamora con una inversión de 19 millones de euros.

La finalización de estas obras lleva implícita la cesión de la titularidad de la travesía al Ayuntamiento de Zamora, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento.