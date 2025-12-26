Los secretos que no sabías de Zamora
Descubre los rincones e historias poco conocidas de la ciudad
La ciudad de Zamora es conocida por su imponente conjunto de iglesias románicas y su papel histórico a orillas del Duero, pero tambíen esconde número de curiosidades que pasan desapercibidas.
Las "firmas" medievales
Es verdad que Zamora cuenta con uno de los mayores conjuntos de arte románico de Europa, pero muchas de estas iglesias esconden marcas de cantero, símbolos grabados en la piedra que funcionaban como “firmas” medievales.
Estos signos, visibles aún hoy en templos como San Claudio de Olivares o la Catedral, permiten conocer cómo se organizaban los gremios de constructores hace siglos.
Zamora y el ajedrez
La perla del Duero fue una ciudad clave en la historia del ajedrez en España.
En la Edad Media, este juego era muy popular entre la nobleza local, y existen referencias históricas que sitúan a la ciudad como un importante enclave cultural durante los siglos XII y XIII.
Otra curiosidad se encuentra bajo tierra. La ciudad conserva restos de antiguos pasadizos y bodegas subterráneas, algunas de origen medieval, utilizadas como refugio, almacén o vía de escape durante conflictos.
Aunque la mayoría no son visitables, forman parte de la vida oculta del casco histórico.
Estas pequeñas historias y curiosidades demuestran que Zamora es mucho más que su patrimonio monumental: es una ciudad llena de detalles, secretos y memoria.
