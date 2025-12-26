Retrasos de dos horas en el AVE de Zamora a Madrid
Una avería en la señalización interrumpió la circulación de trenes entre Vigo y Compostela
El tren con destino Madrid que tenía prevista su salida a las 20.11 horas llegará con un retraso aproximado de dos horas a la estación de Zamora, debido a una avería que ha mantenido interrumpida la circulación de trenes entre Vigo y Compostela desde las cinco y media de la tarde.
Al parecer un fallo en los sistemas de señalización ha obligado a suspender todo el tráfico ferroviario entre ambas estaciones, lo que ha afectado tanto a los trenes de media distancia gallegos como a los de larga distancia, en concreto este con destino Madrid que debía partir de Vigo a las 17.25 horas.
Renfe informa que la incidencia ya ha sido solucionada por lo que poco a poco debería ir normalizándose la circulación de trenes, eso sí, con considerables retrasos.
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina
- La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad
- Los sismógrafos detectan un terremoto en este pequeño municipio zamorano