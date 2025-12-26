Retrasos de dos horas en el AVE de Zamora a Madrid

El tren con destino Madrid que tenía prevista su salida a las 20.11 horas llegará con un retraso aproximado de dos horas a la estación de Zamora, debido a una avería que ha mantenido interrumpida la circulación de trenes entre Vigo y Compostela desde las cinco y media de la tarde.

Al parecer un fallo en los sistemas de señalización ha obligado a suspender todo el tráfico ferroviario entre ambas estaciones, lo que ha afectado tanto a los trenes de media distancia gallegos como a los de larga distancia, en concreto este con destino Madrid que debía partir de Vigo a las 17.25 horas.

Renfe informa que la incidencia ya ha sido solucionada por lo que poco a poco debería ir normalizándose la circulación de trenes, eso sí, con considerables retrasos.