La Navidad también presente en Las Edades del Hombre en Zamora

Entre las muchas creaciones artísticas que pueden contemplarse en "EsperanZa" se encuentra únicamente una vinculada con la Navidad.

Se trata de una Anunciación integrada por la Virgen María embarazada y el arcángel San Gabriel, uno conjunto que, por primera vez, ha abandonado los pilares del coro de la Colegiata de Toro para exhibirse en una de las exposiciones promovidas desde la Fundación de Las Edades del Hombre.

Esta Anunciación está realizada en arenisca, a comienzos del siglo XIV, por el maestro de la Virgen Calva con una policromía atribuida a Domingo Pérez.

Vista general del interior de San Cipriano. / JOSE LUIS FERNANDEZ (archivo)

Ubicación

Físicamente el conjunto pétreo puede contemplarse en el prólogo, en San Cipriano, en un espacio relevante dentro del templo románico. Presenta una luz que enfatiza su belleza y su situación, sobre un pedestal no excesivamente alto, brinda la oportunidad de verlo en detalle . "Es un conjunto sobresaliente y cautivador" atestigua el comisario científico de "EsperanZa" Sergio Pérez Martín.

La restauración, efectuada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales entre 2003 y 2004, rescató la policromía original y eliminó repintes y estofados, de tal forma que actualmente se aprecia que María viste túnica azul y un rico manto que le cubre desde la cabeza hasta los pies y que está sujeto a la cabeza con una diadema.

El conjunto de La Anunciación en San Cipriano / J.L. F. (archivo)

Bajo la vestidura se cuelan sus cabellos castaños y ondulados. "Su rostro, sereno pero a la par sorprendido, se gira ligeramente hacia el ángel, con quien entabla comunicación gestual y simbólica al posar la mano derecha situado sobre el vientre", precisa el experto.

"La finura en el trabajo de la piedra se aprecia también en Gabriel, cuyo gesto transmite cierta alegría y su cuerpo, de grácil movimiento, se inclina hacia la Virgen mientras sostiene una filacteria con la salutación angélica" escribe Sergio Pérez en el catálogo de la segunda cita de Las Edades del Hombre en la capital zamorana.

El comisario científico prosigue su descripción del arcángel que "viste túnica verdosa bajo un manto blanquecino cerrado con un rico cuello, similar a la diadema, y luce ensortijados cabellos y grandes alas plegadas a la espalda trabajado todo ello con gran preciosismo. Contrasta, pues, su sobria policromía de colores planos y toques dorados, atribuida tras la restauración del conjunto a Domingo Pérez, pintor de la célebre portada de la Majestad".

La Anunciación junto a más obras exhibidas en el preámbulo de "EsperanZa". / JOSE LUIS FERNANDEZ (archivo)

Devoción

Además, el doctor en Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad de Valladolid ahonda en que la devoción por la pieza era tal que ya en el 1360 existía en la Colegiata toresana "un altar dedicado" a la imagen de María en cinta e incluso "una cofradía" que le rendía culto.

Esta Anunciación, sin duda una de las joyas artísticas de la Diócesis de Zamora y una de las piezas más singulares de las exhibidas en San Cipriano, centra la felicitación de Navidad de la Fundación de Las Edades.

Felicitación de Navidad de Las Edades. / Cedida

Influencia leonesa

El motivo de la Anunciación a partir de la segunda mitad del siglo XIII, por influencia de la construcción de los grandes portales de las catedrales francesas, experimentó un gran auge y esos ecos llegaron hasta Zamora, hacia el año 1300, procedentes de los talleres de la Catedral de León, donde escultores o bien franceses o bien que había trabajado en las obras de ese templo buscaron nuevos territorios donde proseguir su labor una vez concluido su labor en la "Pulchra Leonina".

Para Sergio Pérez, la Virgen de la Esperanza y el arcángel Gabriel de la seo leonesa, efectuados hacia 1288, "representan el modelo que caló" en tierras zamoranas en las obras de La Hiniesta, Toro y Benavente. "No se trató, sin embargo, de meras copias, ya que la fidelidad a las esculturas leonesas refuerza la idea de un artífice o taller itinerante que se servía de las fórmulas aprendidas en León o en Francia", sostiene.

Escena navideña en la capilla del cardenal antes de la instalación de Las Edades. / Archivo

Navidad integrada en "EsperanZa"

Por otro lado, la apuesta de Las Edades por integrar en su discurso algunas de las joyas artísticas de la Catedral de Zamora permite que en la capilla de San Ildefonso dialoguen "El gran profeta", un impresionante bronce contemporáneo de Pablo Garballo, con las tablas de Fernando Gallego o con un grupo escultórico muy navideño.

Y es que una hornacina alberga el nacimiento de Jesús con la escena de la adoración del niño por María, José, los ángeles y los pastores tallado por Juan de Montejo el Viejo y policromados por Alonso de Escobar en el año 1598.

felicitación de navidad del presidente Mañueco. / Cedida

Ante esta obra, que ha ilustrado la felicitación del Cabildo años atrás, el obispo de Zamora ha grabado su mensaje de esta Navidad e incluso esta iconografía protagoniza la felicitación navideña de la Junta de Castilla y León.