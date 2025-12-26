Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salto de Castro: caducidadZamora-Portugal, desdoblamiento de la N-122Ayoó de Vidriales, un paisaje lunarLa FilandorraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

¿Con qué meteorología empezarán 2026 los zamoranos?

Arranca el año con frío y días tranquilos: así estrenarán el calendario

El panorama climático invita a abrigarse más que a sacar el paraguas

Heladas en Valorio a primera hora de este 26 de diciembre.

Heladas en Valorio a primera hora de este 26 de diciembre. / C. G.

Abril Oliva

Temperaturas bajo cero, pocas precipitaciones, nieblas matutinas y sol intermitente. Así empezarán el año 2026 los zamoranos, según las previsiones meteorológicas disponibles para los primeros días del año. El patrón se presenta estable, con mínimas y máximas muy bajas siempre por debajo de los 6-7 grados como mucho.

Las noches siguen con heladas frecuentes a la vista, muy típicas de estas fechas y que ofrecen una sensación térmica aún por debajo de la real. Como toca por la estación, este ambiente frío será el sello distintivo del arranque de 2026 en la capital y su entorno.

El tiempo durante los primeros días de 2026 en Zamora.

El tiempo durante los primeros días de 2026 en Zamora. / LOZ

¿Y las lluvias?

En cuanto a la precipitación, la previsión apunta a muy poca lluvia o nieve en ese periodo, con predominio de cielos relativamente despejados o con nubes dispersas. Aunque el invierno puede traer sorpresas, el panorama inmediato invita más a abrigarse que a sacar el paraguas.

Noticias relacionadas y más

En general, en Castilla y León la situación meteorológica será similar en todas las provincias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents