¿Con qué meteorología empezarán 2026 los zamoranos?

Temperaturas bajo cero, pocas precipitaciones, nieblas matutinas y sol intermitente. Así empezarán el año 2026 los zamoranos, según las previsiones meteorológicas disponibles para los primeros días del año. El patrón se presenta estable, con mínimas y máximas muy bajas siempre por debajo de los 6-7 grados como mucho.

Las noches siguen con heladas frecuentes a la vista, muy típicas de estas fechas y que ofrecen una sensación térmica aún por debajo de la real. Como toca por la estación, este ambiente frío será el sello distintivo del arranque de 2026 en la capital y su entorno.

El tiempo durante los primeros días de 2026 en Zamora. / LOZ

¿Y las lluvias?

En cuanto a la precipitación, la previsión apunta a muy poca lluvia o nieve en ese periodo, con predominio de cielos relativamente despejados o con nubes dispersas. Aunque el invierno puede traer sorpresas, el panorama inmediato invita más a abrigarse que a sacar el paraguas.

En general, en Castilla y León la situación meteorológica será similar en todas las provincias.