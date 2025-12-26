Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salto de Castro: caducidadZamora-Portugal, desdoblamiento de la N-122Fallecimiento Carlos FresnoAyoó de Vidriales, un paisaje lunarComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Semana Santa

La mesa de ensayos de Nuestra Madre, lista para una salida solidaria en Zamora

Los cargadores recorrerán el centro de la ciudad recogiendo, entre otros productos, juguetes para niños desfavorecidos

La mesa de ensayo de Nuestra Madre preparada para el recorrido.

La mesa de ensayo de Nuestra Madre preparada para el recorrido. / CEDIDA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La mesa de ensayos del paso de Nuestra Madre ya está preparada para realizar el viernes 26 de diciembre una ruta musical en favor de más necesitados.

Los cargadores recorrerán, desde las 18.30 horas, de la Marina a San Vicente con fondos en las plazas de Castilla y León, Constitución o Sagasta, donde cantarán la coral Ciudad de Zamora , el Sacro, el coro de la cofradía y La Bigornia.

Durante el itinerario podrán entregarse alimentos no perecederos, artículos de higiene y juguetes, en buen estado, que llegarán a familias necesitadas a través de Cáritas.

En las paradas se venderán artículos navideños en favor de Sanagua -Aspace Zamora.

Noticias relacionadas y más

La actividad forma parte de las propuestas navideñas organizadas un año más por la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, a través de su obra social Corazón de Madre, para respaldar a distintos colectivos sociales de la ciudad zamorana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents