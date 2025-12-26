Semana Santa
La mesa de ensayos de Nuestra Madre, lista para una salida solidaria en Zamora
Los cargadores recorrerán el centro de la ciudad recogiendo, entre otros productos, juguetes para niños desfavorecidos
La mesa de ensayos del paso de Nuestra Madre ya está preparada para realizar el viernes 26 de diciembre una ruta musical en favor de más necesitados.
Los cargadores recorrerán, desde las 18.30 horas, de la Marina a San Vicente con fondos en las plazas de Castilla y León, Constitución o Sagasta, donde cantarán la coral Ciudad de Zamora , el Sacro, el coro de la cofradía y La Bigornia.
Durante el itinerario podrán entregarse alimentos no perecederos, artículos de higiene y juguetes, en buen estado, que llegarán a familias necesitadas a través de Cáritas.
En las paradas se venderán artículos navideños en favor de Sanagua -Aspace Zamora.
La actividad forma parte de las propuestas navideñas organizadas un año más por la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, a través de su obra social Corazón de Madre, para respaldar a distintos colectivos sociales de la ciudad zamorana.
