Ya hay fechas para el pago de los impuestos municipales en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha publicado el calendario del contribuyente para este próximo año 2026 con las fechas de puesta al cobro de los recibos de los principales impuestos, así como el día exacto que se cargan en las cuentas bancarias de los vecinos que los tengan domiciliados.

Todavía queda un trimestre para empezar a aflojar la cartera de cara a contribuir a los gastos que generan los servicios municipales.

Calendario del contribuyente del Ayuntamiento de Zamora / J.N.

Es 11 de marzo cuando aparecen los dos primeros impuestos, el de vehículos de tracción mecánica, que pagan prácticamente todas las familias; y el de cajeros automáticos, que abonan solo los bancos. En ambos casos el periodo de pago voluntario está abierto dos meses, hasta mayo. Sin embargo, a quien tenga domiciliado el recibo le llegará el cargo el 10 de abril.

Basura e IBI

El 8 de junio se carga el recibo domiciliado de basura, la cuota fija, que se puede pagar en todo caso del 6 de mayo al 6 de julio.

Tienen los mismos plazos los recibos de otros cuatro impuestos: la reserva de espacio de aparcamiento, los vados, el IBI urbano y el que grava bienes especiales (como los transformadores de la luz). En todos los casos el periodo está abierto hasta el 10 de agosto. El Ayuntamiento pasará al cobro los recibos domiciliados el 10 de julio, algo a tener en cuenta sobre todo en el caso del IBI que pagan prácticamente todos los vecinos y puede llegar a ser una cantidad importante de dinero.

El impuesto de actividades económicas, la tasa de tratamiento de residuos (la cuota variable de la basura) y el IBI de rústica tiene un periodo de cobro que empieza el 18 de septiembre y abarca hasta el 18 de noviembre, aunque los vecinos que tengan alguno de estos impuestos con pago domiciliado tendrán que estar preparados para que haya dinero suficiente en la cuenta el 19 de octubre porque es en esa fecha cuando el departamento que dirige Diego Bernardo tiene previsto girar los recibos.

Terrazas

El último impuesto que se pondrá al cobro es el de mesas y sillas, conocido como el de las terrazas, que se puede pagar en cualquier momento del 9 de octubre al 9 de diciembre. Eso sí, quien lo tenga domiciliado tiene que tener previsto que le va a tocar abonarlo el 9 de noviembre.

Además, el calendario del contribuyente publica la previsión de pagos del mercado de mayoristas, uno cada mes.

Pago a la carta

El cobro de recibos bajo la modalidad de pago a la carta se puede solicitar entre diciembre y enero y los pagos se fijan en diez plazos, con fechas de cargo en cuenta bancaria el 10 de febrero, 5 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 5 de junio, 6 de julio, 5 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre y 5 de noviembre, según el calendario del contribuyente.