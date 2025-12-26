La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
Si lo que buscas es otro concepto de la vivienda pero sin salir de la ciudad, esta oferta inmobiliaria te puede interesar
Si lo que buscas es una casa grande, en Zamora capital, con posibilidades y para reformar para poder adaptarla a tu gusto, echa un vistazo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com. Se trata de una vivienda con dos patios en el casco histórico de Zamora, junto a la Plaza Mayor de Zamora y el teatro Ramos Carrión, un verdadero lujo de ubicación.
La vivienda, para reformar, cuenta con una superficie construida de 520 metros cuadrados y está distribuida en tres plantas con acceso todas ellas a los patios.
El precio a la venta es de 350.000 euros y puedes concertar tu cita para verla a través de este enlace.
La superficie útil es de 416 metros cuadrados, para que lo tengas en cuenta.
Otra casa a la venta
Si lo que buscas son casas en Zamora ciudad y para reformar, esta otra puede que también sea de tu agrado. Se trata de una vivienda de dos plazas con garaje y muchas posibilidades en el barrio de San José Obrero de Zamora, en concreto, en la calle de La Hiniesta.
Cuenta con una superficie construida de 140 metros cuadrados y en el momento actual se encuentra en proceso de construcción, lo que brinda al nuevo propietario la posibilidad de personalizarla a su gusto casi desde el inicio.
SI ESTÁS INTERESADO EN CONCERTAR UNA VISITA, HAZLO AQUÍ
Además, disfrutarás del confort que proporciona contar con un garaje privado para tu vehículo. Si te interesa este inmueble, lo primero que debes de saber una vez que has prestado atención a la casa es su precio. Será tuya por 119.000 euros, aunque no están incluidos los impuestos.
