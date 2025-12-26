Busca a Guarido: el rostro del alcalde camuflado en la felicitación navideña del Ayuntamiento de Zamora
A simple vista, se trata de un gran mosaico de rostros diversos que acompañan al lema “Lo mires como lo mires, Zamora es tu hogar”... y el alcalde se "cuela" entre ellos
T. S.
Puede que te haya pasado desapercibido en redes sociales o en el especial de Navidad de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Se trata de una felicitación navideña atípica, en este caso, del Ayuntamiento de Zamora. A simple vista, se trata de un gran mosaico de rostros diversos que acompañan al lema “Lo mires como lo mires… Zamora es tu hogar”, una imagen coral pensada para reflejar pluralidad, convivencia y sentimiento de pertenencia.
Niños, mayores, serios, felices o tristes, de todas las razas y condiciones. Sin embargo, a muchos zamoranos les ha pasado por alto un detalle curioso: entre todas esas caras, de distintas edades, colores, rasgos y procedencias, se encuentra también la del alcalde de Zamora, Francisco Guarido. No aparece destacada, es una más camuflada entre muchas justo en el centro del mosaico (el recuadro amarillo no aparece en la publicidad original, es para que lo encuentres con más facilidad). Aquí puedes verla al completo:
El guiño no es casual. La campaña apuesta por un mensaje visual en el que nadie sobresale, pero son y están.
Creación del concejal Miguel Ángel Viñas
La originalidad de la creación y el guiño al regidor de la ciudad no es casual y tiene nombre propio. La composición tiene la firma del teniente de alcalde Miguel Ángel Viñas, según confirma el propio Guarido en una publicación de redes sociales: "Es maestro de diseño, poeta de la política, político de compromiso y compositor de felicitaciones de navidades ateas con mensaje".
