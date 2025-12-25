Zamora se llena de mascaradas en invierno

Con la llegada del invierno y las fiestas navideñas, los pueblos de la provincia de Zamora vuelven a revivir la magia ancestral con las tradicionales mascaradas de invierno.

Las mascaradas son manifestaciones culturales llenas de simbolismo y tradición que se celebran entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, coincidiendo con el solsticio de invierno.

Estas festividades, que combinan elementos paganos y cristianos, constituyen un rico patrimonio cultural que sigue atrayendo a visitantes por toda la provincia.

El Zangarrón de Sanzoles

Cada año, el ciclo de mascaradas comienza en el municipio de Sanzoles, donde sale a las calles el Zangarrón, un personaje que con su máscara de cuero, su traje tradicional y un conjunto de cencerros recorre el pueblo en la mañana del 26 de diciembre.

El personaje persigue a los vecinos, pidiendo el tradicional aguinaldo y espantando los malos espíritus. Esta celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por su singularidad y arraigo.

La Filandorra en Ferreras de Arriba

Una de las mascaradas más destacadas y con mayor carga simbólica es La Filandorra. En los últimos años, un grupo de jóvenes del pueblo ha creado la asociación "Amigos de la Filandorra" para darle un aire renovado a la mascarada.

Todos ellos se han implicado en recuperar la tradición y hacer que esta mascarada siga creciendo y sea reconocida en la provincia.

En esta mascarada se enfrentan los Guapos (símbolo del bien, representados por el Galán y la Madama) contra los Feos, que son la propia Filandorra y el Diablo.

La jornada empieza temprano, a partir de las 09:30 de la mañana tras el repique de campanas y la solicitud de permiso al alcalde para iniciar el recorrido por el pueblo.

La mascarada se prolonga durante todo el día, dónde los personajes van casa por casa felicitando las fiestas y concluyendo con una celebración en el salón municipal.

Otras mascaradas destacadas

Además de Sanzoles y Ferreras de Arriba, numerosos municipios zamoranos mantienen vivas sus propias mascaradas:

Pozuelo de Tábara: el Tafarrón y la Madama llenan de ritmo y tradición las calles, con música, peticiones de aguinaldo y trajes tradicionales.

el y la llenan de ritmo y tradición las calles, con música, peticiones de aguinaldo y trajes tradicionales. Villarino tras la Sierra : los Caballicos y los Zamarrones persiguen y tiñen de barro a los vecinos, en una celebración llena de humor y energía.

: los y los persiguen y tiñen de barro a los vecinos, en una celebración llena de humor y energía. Vigo de Sanabria: la Visparra recorre las calles en una mascarada que combina colorido, personajes teatrales y escenas simbólicas.

Patrimonio vivo en Zamora

Estas mascaradas representan una forma de preservar la identidad cultural de la provincia.

Sus raíces vienen de antiguos ritos relacionados con el cambio de ciclo estacional, la fertilidad y la convivencia social, y hoy en día son un fuerte atractivo turístico y de cultura.