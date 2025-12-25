Estos son los políticos zamoranos con los que los ciudadanos se irían a comer en Navidad

Si estas Navidades hubiera que añadir una silla más a la mesa para un político en las comidas o cenas navideñas de estos días, los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA lo tienen claro. Según una encuesta realizada en nuestras redes sociales, Francisco Guarido, alcalde de Zamora, y David Gago, teniente de alcalde, son los dos políticos zamoranos más mentados.

Las respuestas apuntan menos a la ideología y más a la cercanía personal. Quienes mencionan a Guarido destacan su carácter "directo y reconocible" así como su "honradez", mientras que en el caso de Gago se repite la idea de un perfil "dialogante, interesante" y, sobre todo, "muy accesible". En ambos casos, la elección parece responder a una percepción de normalidad y trato próximo, valores especialmente apreciados en unas fechas marcadas por la reunión y la conversación.

ALGUNAS RESPUESTAS DE NUESTROS LECTORES "¿Políticos? Con mi madre política será mi realidad... es decir, con mi suegra".

"Con la alcaldesa de Moreruela de Tabara: cachopo y cochinillo".

"Yo iría con David Gago. Siempre que le etiquetan en alguna publicación de zamoranos por alguna duda o problema en la ciudad tiene la amabilidad de responder y buscar soluciones si están a su alcance".

"Hay alcaldes que merecen mucho la pena por la implicación que tienen por sus pueblos como el de El Pego. Como político no lo juzgo que no es mi misión, pero cenaría con él todas las navidades y lo pasaríamos fenomenal".

"Con el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas. Qué suerte ha tenido este pueblo con un hombre así".

"Con doña Urraca: unas sopas de ajo, unos huevos con patatas fritas y un buen vino de la zona de Benavente"

"Con el alcalde de Pozuelo de Tábara, Jesús. Un lujo de hombre".

"Con Demetrio Madrid. Tendría muchas historias que contar seguro".

"Hay una persona con la que discrepo una barbaridad, pero creo que es un tipo muy inteligente e interesante: David Gago. Comería con él en Navidad".

"Son unos días para disfrutarlos en familia, afortunadamente ningún político en la mía".

"Con Guarido, Novo y Gago, con los tres a la vez".

"Con Guarido, pero por simple curiosidad porque fuimos compañeros de Instituto en el Claudio Moyano".

"Yo por supuesto sin pensarlo, con Poli el alcalde de Cabañas de Sayago".

Llama la atención que (casi) todas las respuestas se fijan en el perfil de la política cercana, es decir, la de los ayuntamientos. Apenas hay referencias a diputados nacionales ni senadores.

Muchos lectores preferirían sentarse a la mesa con regidores de pequeños pueblos antes que con grandes figuras políticas. La política de proximidad, la del saludo diario y los problemas compartidos se imponen claramente en un contexto tan simbólico como la Navidad.

Si te apetece sumar tu respuesta a la encuesta, aquí puedes hacerlo: