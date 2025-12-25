El obispo de Zamora remarca que el niño Jesús "revoluciona nuestras lógicas"

"El recién nacido cambia tu mirada y la mía. Revoluciona nuestras lógicas, a veces tan estrechas y pequeñas, interpela tus miedos y los míos", reflexionó el obispo de Zamora, Fernando Valera, el jueves durante su homilía con motivo de la misa de Navidad, celebrada en la iglesia arciprestal de San Ildefonso, ya que a este templo se han trasladado todos los actos que tradicionalmente acogía la catedral ocupada hasta el Domingo de Resurrección por la muestra "EsperanZa" de Las Edades del Hombre.

Monseñor Valera, en un templo lleno de fieles (algunos incluso de pie), apostó por un texto en forma de letanía que repetía "Gloria a Dios" para subrayar una paradoja central: el Dios inmenso se manifiesta en lo pequeño, lo pobre y lo frágil.

Misa de Navidad presidida por el obispo. / José Luis Fernández / LZA

"Gloria a Dios en el cielo de una lejanía inalcanzable y gloria a Dios en el suelo del portal de Belén, del lugar más lúgubre y solitario, de la nada donde vuelve Dios a poner su Espíritu para convertirlo en el todo de la vida", comenzó tras haber saludado a los representantes del cabildo, a religiosos y religiosas o al último diácono permanente ordenado en la Diócesis de Zamora, Ignacio Enríquez, quien fue el encargado de leer el Evangelio de San Juan.

En su alocución, en uno de los templos jubilares que alberga las reliquias de San Atilano y San Ildefonso, monseñor dijo: "Gloria a Dios que es la fuente de luz sobre toda luz, de la luz que refleja el bien entre nosotros, es el bien del que nos hacemos eco. Y lo tenemos claro cuando una persona solo repite lo negativo, la crítica, solo repite no, la luz de Jesucristo es la luz que refleja la bondad y el bien".

Un momento de la misa de Navidad. / José Luis Fernández / LZA

"Gloria a Dios que en su inmensa majestad nos da cada vez más su paz, la paz definitiva de los hombres que aman al Señor. Por eso es que es espacio de la gloria, es espacio de Dios, es el espacio del misterio, es la palabra que sube como ese incienso al cielo, a la presencia de nuestro Dios", sostuvo al tiempo que recordó a María: "Gloria a Dios en esta Pascua que en la inocencia de María atiza la pequeñez como camino, el portal como destino, la cruz como equipaje y la vida definitiva como sentido".

El obispo concluyó con "gloria a Dios que siéndolo todo en todos hoy se hace presencia en todas nuestras ausencias, en nuestras faltas, en nuestras debilidades" y "Gloria siempre a nuestro Señor revelado en la carne de Jesucristo".