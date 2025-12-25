Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ESPECIAL MULTIMEDIA | ¿Qué le interesa a los zamoranos?Obras en el Mercado de Abastos de ZamoraZamoranos que murieron en 2025Entrevista a Francisco Guarido, alcalde de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Iglesia

El obispo de Zamora remarca que el niño Jesús "revoluciona nuestras lógicas"

Fernando Valera preside la eucaristía de Navidad en la iglesia arciprestal de San Ildefonso, arropado por el cabildo y la feligresía

El obispo de Zamora, Fernando Valera, durante la homilía. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

El obispo de Zamora, Fernando Valera, durante la homilía. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

"El recién nacido cambia tu mirada y la mía. Revoluciona nuestras lógicas, a veces tan estrechas y pequeñas, interpela tus miedos y los míos", reflexionó el obispo de Zamora, Fernando Valera, el jueves durante su homilía con motivo de la misa de Navidad, celebrada en la iglesia arciprestal de San Ildefonso, ya que a este templo se han trasladado todos los actos que tradicionalmente acogía la catedral ocupada hasta el Domingo de Resurrección por la muestra "EsperanZa" de Las Edades del Hombre.

Monseñor Valera, en un templo lleno de fieles (algunos incluso de pie), apostó por un texto en forma de letanía que repetía "Gloria a Dios" para subrayar una paradoja central: el Dios inmenso se manifiesta en lo pequeño, lo pobre y lo frágil.

misa de Navidad presidida por el obispo

Misa de Navidad presidida por el obispo. / José Luis Fernández / LZA

"Gloria a Dios en el cielo de una lejanía inalcanzable y gloria a Dios en el suelo del portal de Belén, del lugar más lúgubre y solitario, de la nada donde vuelve Dios a poner su Espíritu para convertirlo en el todo de la vida", comenzó tras haber saludado a los representantes del cabildo, a religiosos y religiosas o al último diácono permanente ordenado en la Diócesis de Zamora, Ignacio Enríquez, quien fue el encargado de leer el Evangelio de San Juan.

En su alocución, en uno de los templos jubilares que alberga las reliquias de San Atilano y San Ildefonso, monseñor dijo: "Gloria a Dios que es la fuente de luz sobre toda luz, de la luz que refleja el bien entre nosotros, es el bien del que nos hacemos eco. Y lo tenemos claro cuando una persona solo repite lo negativo, la crítica, solo repite no, la luz de Jesucristo es la luz que refleja la bondad y el bien".

misa de Navidad presidida por el obispo

Un momento de la misa de Navidad. / José Luis Fernández / LZA

"Gloria a Dios que en su inmensa majestad nos da cada vez más su paz, la paz definitiva de los hombres que aman al Señor. Por eso es que es espacio de la gloria, es espacio de Dios, es el espacio del misterio, es la palabra que sube como ese incienso al cielo, a la presencia de nuestro Dios", sostuvo al tiempo que recordó a María: "Gloria a Dios en esta Pascua que en la inocencia de María atiza la pequeñez como camino, el portal como destino, la cruz como equipaje y la vida definitiva como sentido".

Noticias relacionadas y más

El obispo concluyó con "gloria a Dios que siéndolo todo en todos hoy se hace presencia en todas nuestras ausencias, en nuestras faltas, en nuestras debilidades" y "Gloria siempre a nuestro Señor revelado en la carne de Jesucristo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents