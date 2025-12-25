Como manda el invierno: Navidad en Zamora con frío, sol y bajo cero

Zamora afronta los próximos días con un tiempo estable, seco y claramente invernal, marcado por los visos de sol que asoma en varios momentos del día y un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente durante la noche. Tras un inicio de semana con intervalos nubosos, el anticiclón se afianza y deja jornadas tranquilas, sin apenas precipitaciones.

A partir del viernes, los cielos se mantendrán despejados tanto de día como de noche, lo que favorecerá un acusado enfriamiento nocturno. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de cero, con valores que oscilarán entre los –4 y –1 grados, mientras que las máximas se moverán entre los 4 y 9 grados, ligeramente más suaves durante las horas centrales.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

Sin agua

Al contrario que estos días atrás, no se esperan lluvias en toda la semana, con una probabilidad de precipitación prácticamente nula, y la cota de nieve, situada en torno a los 1.300 metros, no tendrá incidencia en la capital ni en la mayor parte de la provincia. El fin de semana mantendrá la misma tónica: sol, frío a primera hora y ambiente más agradable a mediodía.

Un tiempo típicamente invernal que invita a abrigarse bien por la mañana y disfrutar del sol cuando el termómetro da una tregua.

Castilla y León

Los cielos cubiertos se alternarán durante toda la Navidad con claros y posibilidad de lluvias en el extremo norte.