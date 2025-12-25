Las mascaradas de invierno mantienen viva la esencia de los pueblos en Zamora

Cuando el invierno se instala en Zamora, los pueblos cobran vida con ritos ancestrales que reflejan la lucha de la luz contra la oscuridad. Las mascaradas de la provincia despiertan cada año un interés especial, no solo por su valor cultural, sino también como un atractivo turístico que invita a recorrer calles y plazas para descubrir estas tradiciones únicas. Se celebran principalmente en torno a tres fechas: el día de San Esteban, el 26 de diciembre; Año Nuevo, el 1 de enero; y el Día de Reyes, el 6 de enero, o la víspera del 5 de enero.

Las mascaradas mantienen viva la esencia de los pueblos | L. O. Z.

Algunas mascaradas son protagonizadas por figuras solitarias, mientras que otras se desarrollan en comitiva. Jóvenes del propio pueblo, ataviados con vistosos disfraces, recorren los pueblos acosando y golpeando a los espectadores al ritmo de esquilas, cencerros, tenazas, tridentes o vejigas, llenando las calles de energía y tradición.

Las mascaradas mantienen viva la esencia de los pueblos

El día de San Esteban, en Sanzoles, sale a las calles el Zangarrón, fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Aunque la celebración principal es el 26 de diciembre, las "vísperas" comienzan la tarde del 25, cuando las danzas recorren todo el pueblo. Ese mismo día, en Pozuelo de Tábara, cobran vida el Tafarrón y la Madama, una mascarada con una liturgia única que fascina a quienes la contemplan. Villarino tras la Sierra mantiene viva la tradición de El Caballico y el Pajarico, mientras que en Ferreras de Arriba, en la comarca de La Carballeda, La Filandorra reúne a personajes como el Galán, la Madama, el Diablo y la propia Filandorra. En Sanabria, Vigo de Sanabria celebra la Visparra, que comienza desde la ermita de Gracia y donde las trallas y vergontas ponen a prueba la valentía de los espectadores más atrevidos.

Las mascaradas mantienen viva la esencia de los pueblos

Con la llegada de Año Nuevo, unos de los protagonistas más esperados son los Carochos de Riofrío de Aliste, con la participación activa de todo el pueblo. Ese mismo día, Sarracín de Aliste y Abejera de Tábara celebran los Diablos y los Cencerrones, respectivamente. En Montamarta, el Zangarrón sale tanto el 1 como el 6 de enero, con un quinto diferente cada día, mientras que en Sesnández de Tábara se celebra la tradición de Los Carucheros.

Las mascaradas mantienen viva la esencia de los pueblos

Finalmente, el 5 de enero, San Martín de Castañeda, en Sanabria, saca a la calle La Talanqueira, en la que, junto a las talanqueiras, desfilan los visparros, cerrando un ciclo de celebraciones que llenan la provincia de Zamora de tradición, color y sonidos únicos.