Accidente de un motorista en el centro de Zamora

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente de un motorista en la Avenida de las Tres Cruces.

El conductor, de 25 años, se ha caído y ha sufrido lesiones en la mano, el costado y el pie en la zona del cuerpo que ha amortiguado la caída. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias para atender al joven, que se encuentra consciente. Tanto agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de Zamora han acudido hasta la zona.