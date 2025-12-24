Urraca, la reina que Zamora recuerda pero desaparece del padrón

Durante siglos, su nombre estuvo ligado al poder, a la política y a la propia historia de Zamora. Sin embargo, hoy apenas sobrevive en los libros y en la memoria colectiva. Urraca, uno de los nombres femeninos más relevantes del pasado zamorano, ha desaparecido prácticamente del registro civil, a diferencia de otros nombres históricos como Inés o Jimena, que sí han logrado mantenerse vivos generación tras generación.

A finales del siglo XIX y en los primeros años del XX, Urraca era una denominación relativamente común. Con el paso del tiempo, fue perdiendo presencia hasta quedar relegada a un papel casi testimonial, incluso en una ciudad donde su peso histórico resulta incuestionable. El contraste es evidente: Zamora recuerda a la reina, pero ya no nombra así a sus hijas.

Los datos oficiales lo confirman. Al consultar el Instituto Nacional de Estadística, el resultado es contundente: el nombre de Urraca no alcanza hoy el umbral mínimo para aparecer en los registros nacionales. En términos prácticos, desde 2015 no consta ninguna mujer con ese nombre en España. Una ausencia que no es exclusiva de Urraca, sino que forma parte de una tendencia más amplia que ha arrinconado otros nombres tradicionales como Gumersinda, Marcionila o Afrodisia, hoy prácticamente desterrados de las preferencias familiares.

El fenómeno refleja cómo cambian los gustos, las referencias culturales y la forma de entender la identidad a través de los nombres propios. Urraca, pese a su relevancia histórica, se enfrenta ahora a un destino silencioso.

¿Cuáles son los nombres más populares en Zamora entre los recién nacidos? Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que hacen referencia al año 2023, los nombres de moda en la provincia son Lucía y Lucas.

Niñas

Entre las niñas recién nacidas en Zamora, los nombres más habituales son Lucía, Lara y Gala. El top ten continúa con Alicia, Valeria, Vega, Aitana, Alejandra, Alma y Carla. Lucía y Gala han entrado con fuerza en el ranking, teniendo en cuenta que en 2022 ni tan siquiera estaban entre los 10 nombres más populares en la provincia.

Niños

Entre los niños, Lucas es el nombre que más gusta a las familias zamoranas. Por detrás están Mateo, Daniel, Martín, Hugo, Diego, Bruno, Leo, Manuel y Oliver. Lucas, al igual que pasaba con Lucía, ocupaba el puesto de honor en el podium cuando el año anterior ni tan siquiera estaba entre los 10 nombres más populares en la provincia. Además, tras varios años como el nombre más escogido para los recién nacidos, Hugo ha perdido posiciones.

En cuanto a hace casi 30 años, el listado de los nombres más escogidos también ha variado significativamente. En aquel entonces Sergio, Álvaro, Javier, David y Diego eran los nombres más escogidos.