Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día

Renfe refuerza las conexiones entre Zamora y Madrid con un tren especial que pondrá en marcha este sábado 27 de diciembre con el objetivo de reforzar la oferta de plazas en una de las épocas del año con mayor volumen de desplazamientos en el contexto de las fiestas navideñas.

El convoy realizará el recorrido Ourense–Zamora–Madrid con salida desde Zamora a las 16.25 horas y permitirá mejorar las opciones de viaje tanto para los desplazamientos de ocio como para los regresos tras las fiestas.

Además, este tren especial contará con enlaces desde Galicia, facilitando la conexión de viajeros procedentes de A Coruña, Vigo y Lugo a través de los servicios Avant 9351, MD 12608 y MD 12696, lo que refuerza la comunicación ferroviaria entre el noroeste peninsular y la capital en un momento clave del calendario.

Viajeros a punto de coger el tren en la estación de Zamora / CARLOS GIL ANDRÉS

Otras opciones para viajar en Navidad: los Avlo

Desde este mes de diciembre todos los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes Avlo de Renfe por un precio fijo reducido de 5 euros en tarifa Básica (máximo dos billetes de niño por cada viajero adulto). Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago). Estas condiciones afectan a tres trenes diarios por sentido entre Zamora y Madrid que se cubren con servicio Avlo, la marca de bajo coste de Renfe.

José Luis Roca

Así entre Zamora y Madrid el servicio Avlo lo cubren los trenes de las 7.41, que llega a Madrid a las 8.49; el de las 12.56 (pasa por Sanabria a las 12.27) y llega a Madrid a las 14.08 horas; y el de las 18.33 (también con parada en Sanabria a las 18.04), que llegan a Madrid a las 19.51 horas.

Entre Madrid y Zamora los servicios Avlo que ofrecen billetes de cinco euros a los menores de 14 años y niños que no ocupan asiento gratis son:

El que sale de la capital de España a las 8.25 (llega a Zamora a las 9.40 y a Sanabria a las 10.10).

(llega a Zamora a las 9.40 y a Sanabria a las 10.10). El de las 18.06 (llega a Zamora a las 19.16 y a Sanabria a las 19.45)

(llega a Zamora a las 19.16 y a Sanabria a las 19.45) El de las 20.23, que llega a las 21.26 y no para en Sanabria.

Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños, ofreciendo billetes de alta velocidad para trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo

Asimismo, los viajeros pueden personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así la máxima flexibilidad. Los miembros del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino pueden acceder también a las Salas Club en las estaciones.