El regalo estrella de Papá Noel para los conductores, agotado en algunos comercios de Zamora

Agotadas a unas horas de que lleguen los regalos de Navidad, y sin saber a ciencia cierta cuando recibirán nuevas existencias.

Esa es la situación que vive uno de los negocios de la ciudad que vende el que se ha convertido el regalo imprescindible estas navidades para quienes tienen un coche.

En repuestos Zamorauto, en la avenida de Portugal, disponían desde hace meses del nuevo sistema de seguridad en caso de accidente que será obligatorio utilizar en España en sustitución de los triángulos de señalización de peligro. Pese a ello, en verano apenas nadie adquiría el nuevo dispositivo, la baliza v16, y ha sido en las últimas semanas, cuando se acercaba la fecha de la obligatoriedad, cuando la demanda se ha disparado. Han vendido entre 500 y 600 unidades, especialmente en los últimos días, hasta que el lunes el inventario de artículos del ordenador mostró el mensaje de "existencias agotadas".

Balizas a la venta en un comercio zamorano. / Victor Garrido

Las habían vendido todas, y cuando hablaron con los dos o tres proveedores con los que trabajan habitualmente tampoco les pudieron dar una fecha exacta de cuándo podrían contar con más para ponerlas a la venta. "La gente espera a la hora crítica, en el verano habría que haberlas cogido, porque era cuando estaba previsto, pero prolongaron la fecha para primeros de año y la gente ha ido esperando hasta que ahora vienen todos juntos y se nos han agotado", explica Miguel Ángel Guerra desde el mostrador de Zamorauto, después de haber llamado a varios proveedores y que ninguno le confirme la fecha exacta en la que podrá recibir las existencias del que se ha convertido en el regalo estrella de estas navidades para los propietarios de vehículos.

En la tienda de electrodomésticos de Milar en Zamora, Iván Martín confiesa que ellos, aunque disponen de la nueva baliza, no han tenido tanta demanda debido a que la mayoría de conductores toman como referencia los negocios de recambios de coches a la hora de adquirirlas. Aun así, tienen las v16 a partir de 39 euros, por supuesto homologadas, con GPS y conexión a tráfico.

En Ferreteros Zamoranos, con tiendas en la calle de la Puentica, en San Lázaro, y en la plaza de la Constitución, en la zona centro, sí han tenido más demanda y por el momento llevan vendidas más de mil unidades de las nuevas balizas obligatorias pero todavía tienen existencias, según refiere el propietario del negocio, Félix Molera.

Con certificado y trece años de duración

Alude además a la importancia de comprarlas en tienda física en Zamora, no solo por el apoyo que supone para el comercio local, sino también porque dan un certificado de que la v16 adquirida es la adecuada y la duración de la tarjeta SIM que lleva es de trece años. Al respecto, advierte que "hay un timo por ahí, que las están vendiendo y que caducan a los cuatro años". Sobre las ventas, admite que se han producido sobre todo en las dos últimas semanas. Papá Noel tiene mucho trabajo con los regalos de los niños. Las balizas v16 las ha dejado para el final.